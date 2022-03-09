中職》投球失憶不知哭過多少回 劉昱言淚的記憶

劉昱言。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今年春訓邀請7名投手測試，包括前富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情，前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，以及自家戰力外的歐耀宗、林政賢，19日公辦熱身賽前就會「放榜」。

劉昱言春訓自辦熱身賽飆速146公里，球威十足，味全球員稱讚他的滑球進本壘前會「剎車」，實在漂亮，加上具左手側投優勢，很有機會在「7搶2」殘酷舞台中脫穎而出。

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27歲的劉昱言為2014年U21世界盃金牌世代成員，2016年選秀桃猿第3輪指名選入，然而進職棒發展並不順遂，2018年患投球失憶症，差一點消失在球界。

劉昱言回憶道，2018年春訓狀況很好，但卻沒擠進開季一軍名單，內心焦急備感壓力，開季在二軍賽登板投球，每一球出手他都很在意，個性要求完美的他，甚至告訴自己不能丟壞球，沒想到後來就完全不會投球，出手後球不是飛到兩層樓高，就是好幾個「挖地瓜」才進捕手手套。

熱身、賽前劉昱言習慣和左投鄭承浩傳接球，但球東飄一個、西竄一個，一開始鄭承浩一直「虧」他，「拜託，你嘛幫幫忙！」後來鄭承浩發現不太對勁，不敢再「虧」他，而是以鼓勵的方式要劉昱言慢慢找回手感。

投球失憶症豈是靠鼓勵就能克服，劉昱言說，那段期間他拿到球就想哭，在牛棚練投不知哭了多少回，「有一次我在牛棚練投，球飛越捕手頭頂，完全無法接捕，當時有好幾個當球僮的高中球員在旁邊看，那時我心想，他們一定覺得這投手怎麼有資格打職棒啊！」

後來，桃猿二軍投手教練林敬民叮嚀劉昱言不要急，練投時即使暴投也沒關係，把球速催出來再說，再慢慢修正投球機制，「教練跟我說，你的技術沒問題，主要是心態，再給你一些時間，一定會慢慢好起來的。」

經過反覆琢磨練習，劉昱言逐漸克服心魔，足足花了近兩年時間終於克服投球失憶症，在投手丘爬起來再戰，去年季中在桃猿投手教練許銘傑建議下改練側投，但球季結束仍難逃遭解約的命運，如今來為味全春訓測試，盼延續職業生涯。

「我覺得過去這些考驗是好事。」劉昱言心態正面，他說，如果沒有這段痛苦歷程，也不會有現在堅強的他，棒球是失敗的運動，本來就不能盡如人意，至少學會如何頂住壓力揮灑球技。

劉昱言生涯出賽19場其中2場先發，總計投19.1局，戰績1敗1中繼、防禦率8.84，味全陣中扣除先發投手王維中，牛棚左投包括劉家愷、羅華韋、王玉譜，劉昱言若能順利加盟味全，可望充實牛棚左投戰力。

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