NBA》與喬神齊名！ 厄文轟本季新高50分 籃網勝黃蜂中止4連敗

厄文轟下本季新高50分，幫助籃網中止4連敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）今在客場狂飆9顆三球轟下本季新高的50分，率領球隊以132：121大勝黃蜂，中止近期的4連敗，勝率也重返5成。

籃網近期展開3場客場之旅，這讓「客場限定」的厄文有機會亮相，今天半場就狂砍20分，全場轟下50分，與「抓猛哥」卓蒙德（Andre Drummond）聯手掌握戰局，籃網最多領先多達34分，團隊命中率高達56.1％，團隊18顆三分球遠優於對手的13顆，籃網終場以132：121贏球，中止黃蜂的2連勝。

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厄文19投15中，罰球13投11中，單場9顆三分球和50分，都寫下本季新高，他也成為NBA第3位單場出手不到20次就攻下50分的球員，前兩位分別是1994年的巴頓（Willie Burton）和1980年的丹特利（Adrian Dantley）。厄文也是史上第5位寫下至少有2場以上單場50分、命中率75％的紀錄，只有他和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）是後衛。

籃網共有5人得分上雙，卓蒙德繳出20分、14籃板的雙十數據，杜蘭特有14分、7助攻的表現；黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）和羅齊爾（Terry Rozier）雙雙貢獻30分，後者外帶8籃板、4助攻和3抄截，「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）則有24分、7助攻和5籃板。

厄文與杜蘭特。（法新社）

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