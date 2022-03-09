韓職》先建立球探體系、再找教頭 一窺NC恐龍建軍歷程

韓職NC恐龍隊球場。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼雄鷹下月將提交經營計劃書，經常務理事會審核通過後，即可正式成為中職第6隊，台鋼早已大舉招兵買馬，領隊、教練團、制服組皆已有人選，盼打響進軍中職名號。

我們來看韓職新球隊加盟是怎麼做的。2010年韓職官方審核通過NC恐龍加盟案，成為第9隊，2011年NC恐龍正式成軍，這一年4月球隊先成立龐大球探編成體系，再到全國各地看業餘比賽建立選手資料庫，後來舉行兩次戰力外測試會，加上季中選秀和規則五選秀，總計簽下超過40名球員。

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NC恐龍找到逾40名選手後，2011年8月31日才決定延攬北京奧運金牌教頭金卿文（同時也是2019年12強賽與去年東京奧運南韓教頭），擔任隊史首位總教練，金卿文曾任斗山熊總教練8年，3度領軍打進總冠軍戰，國際賽又有帶兵實績，牌子老、信譽好，是相當合適的教頭人選。

2012年NC恐龍首次打二軍賽，在主場賽事採售票制，即使如此，每場比賽仍有逾千名球迷進場觀戰，假日甚至破5000人，昌原市當地球迷相當挺這一支新軍。

2012年NC恐龍投入第2次季中選秀，球季結束參與唯一一次擴編選秀，在其他8隊20人保護名單之外各挑1人，需支付每人所屬球團10億韓元（約2300萬台幣）轉隊費，這樣NC恐龍就有超過60名球員，2013年正式進軍韓職一軍例行賽。

NC恐龍投入韓職一軍賽事第2年，年度勝率就超過5成，並打進季後賽，且連4年未缺席季後賽，算是相當有競爭力的球隊。

韓職NC恐龍隊球迷用吶喊方式為球隊加油。（資料照，記者林正堃攝）

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