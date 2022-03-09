NBA》太陽狀元郎發威！ 21分19籃板助隊險勝魔術

艾頓今天表現傑出，幫助太陽擊敗魔術。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期受到傷病影響導致人手缺乏的太陽，今天作客奧蘭多對陣東部墊底的魔術也打得辛苦，在狀元艾頓（Deandre Ayton）21分19籃板發揮下，以102：99收下勝利。

太陽因為保羅（Chris Paul）骨折、布克（Devin Booker）觸發健康安全協議，以及C.強森（Cameron Johnson）大腿受傷，三名主力都無法上場，今天上半場仍領先魔術10分。

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下半場魔術在三節結束後追近2分，並在末節剩下3分25秒時靠C.安東尼（Cole Anthony）追平比數，在剩下1分51秒時更是將比數超前為97：98，好在艾頓跳出來，先抓下進攻籃板後進球超前，接著再在12.7秒時拿下2分幫球隊取得3分領先，後續兩邊都用犯規戰術凍結時間，最終布里吉斯（Mikal Bridges）剩4.2秒的關鍵火鍋也幫太陽守住反撲，以3分差取勝。

艾頓今天拿下21分19籃板表現精彩，布里吉斯13分3籃板3抄截，佩恩（Cameron Payne）18分12助攻6籃板、薛米特（Landry Shamet）21分。W.卡特（Wendell Carter Jr.）20分12籃板、班霸（Mohamed Bamba）9分15籃板。

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