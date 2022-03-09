晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》太陽狀元郎發威！ 21分19籃板助隊險勝魔術

2022/03/09 10:58

艾頓今天表現傑出，幫助太陽擊敗魔術。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期受到傷病影響導致人手缺乏的太陽，今天作客奧蘭多對陣東部墊底的魔術也打得辛苦，在狀元艾頓（Deandre Ayton）21分19籃板發揮下，以102：99收下勝利。

太陽因為保羅（Chris Paul）骨折、布克（Devin Booker）觸發健康安全協議，以及C.強森（Cameron Johnson）大腿受傷，三名主力都無法上場，今天上半場仍領先魔術10分。

下半場魔術在三節結束後追近2分，並在末節剩下3分25秒時靠C.安東尼（Cole Anthony）追平比數，在剩下1分51秒時更是將比數超前為97：98，好在艾頓跳出來，先抓下進攻籃板後進球超前，接著再在12.7秒時拿下2分幫球隊取得3分領先，後續兩邊都用犯規戰術凍結時間，最終布里吉斯（Mikal Bridges）剩4.2秒的關鍵火鍋也幫太陽守住反撲，以3分差取勝。

艾頓今天拿下21分19籃板表現精彩，布里吉斯13分3籃板3抄截，佩恩（Cameron Payne）18分12助攻6籃板、薛米特（Landry Shamet）21分。W.卡特（Wendell Carter Jr.）20分12籃板、班霸（Mohamed Bamba）9分15籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。