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NBA》詹姆斯後第一人壯舉！ 葛蘭德砍生涯新高41分力退溜馬

2022/03/09 13:34

騎士明星主控葛蘭德（右）奪下41分13助攻。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士明星主控葛蘭德（Darius Garland）在今天與溜馬一戰，單場飆出生涯新高41分外帶5籃板13助攻，還在關鍵時刻罰進穩定軍心的2記罰球，率領球隊以127：124險勝對手。

本季打出驚奇的騎士隊，從季初就不斷受到傷病影響，最新的傷兵是明星中鋒J.艾倫（Jarrett Allen），他在前天的比賽當中，原本以為是因為左股四頭肌挫傷提前退場，賽後卻傳出手指骨折將無限期缺陣的壞消息。

此役騎士對陣溜馬，兩隊鏖戰到最後一節才分出勝負，在比賽時間剩下40秒時，溜馬原本還領先2分，騎士菜鳥莫布里（Evan Mobley）在下波進攻時抓到進攻籃板擺進追平2分，溜馬的下波攻勢被騎士史蒂文斯（Lamar Stevens）封阻，接著溜馬J.史密斯（Jalen Smith）竟在平手時直接對葛蘭德犯規送他上罰球線，葛蘭德也穩穩罰進2球超前，接著溜馬下波攻勢再被魏德（Dean Wade）抄截斷掉，後續溜馬想在剩2.6秒時犯規凍結時間已於事無補，終場就以3分差在主場輸掉比賽。

菜鳥莫布里（右）頂替中鋒位置也有好表現。（USA TODAY Sports）

葛蘭德本場比賽26投14中，三分9投4中，罰球9投全進，砍下生涯新高41分外帶5籃板13助攻2抄截，他也成為自2010年的詹姆斯（Lebron James）後，第一位能夠拿下單場40分10助攻以上的球員。菜鳥莫布里也表現亮眼，拿下22分12籃板外帶5抄截，馬卡南（Lauri Markkanen）22分5籃板。

賽後莫布里大讚葛蘭德：「有一個控球後衛像葛蘭德那樣可以得分又可以傳球，真的會讓比賽變得超級簡單，我們在比賽最後的時候可以依賴他，不論是得分或者是傳球。」

溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）25分9助攻，布洛格登（Malcolm Brogdon）12分12助攻。

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