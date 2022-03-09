中職》台灣平凡漏接失誤變多 日籍教練點出關鍵

一色優指出，長久近距離注視手機，可能也會對接飛球造成視覺落差，增加平凡無奇飛球的漏接機率。（配圖資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕日籍教練一色優睽違3年重返統一獅，接任綜合指導教練，來球隊首要課題是跟一、二軍所有教練和球員一對一面談，目前已經完成80%，「進度滿快的，下禮拜就能談完1輪，當然不是只有聊1次而已。」

一色優不僅負責球員體能、技術，還有心理層面的協助，類似心理老師，因而接任綜合教練，這2天熱身賽開打前和比賽結束，都能看見他在場邊一對一指導選手。不只是技術上指導，一色優說，人生哲學、生活作息也涵蓋在內，「不只是棒球而已。」

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從1997年來中職接體能教練，一色優在2019-21年離開台灣，今年是在中職累積的第23個球季。他觀察，3C世代的到來，對年輕球員的運動表現產生影響，休閒活動「房間化」，導致在場上活動度變得僵硬。

統一獅一色優教練。（記者李惠洲）

一色優指出，不只統一獅，全部球隊都是如此，25歲以下的年輕球員，生活作息改變很多，加上疫情，休閒活動就是待在家，甚至關在房間滑手機，一滑就是一場球賽的時間，「他們訓練都很認真，想讓動作固定下來，有時會失去柔軟度，在場上動作很緊繃，像機器人，卡卡的。」

不少球員在場上完成訓練，等待比賽空擋，最常在休息室滑手機。長久近距離注視手機，可能也會對接飛球造成視覺落差，增加平凡無奇飛球的漏接機率，一色優從過往來台灣春訓的韓職球隊發現這個現象。

一色優認為，最早受影響是韓國年輕人，台灣那時還比較好一點，只是最近3年也開始有漏接出現，變得很嚴重。

選手休閒活動是私人領域，一色優抱持不打擾心態去引導，比如手機滑3小時，是否抽出1小時做其他活動。他也深知「預防性提醒」效用不大，先讓選手發覺問題再提點。他笑說，「他們可能會覺得，MASA是51歲的歐吉桑，很吵。」

統一獅一色優教練。（記者李惠洲）

統一獅一色優教練。（記者李惠洲）

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