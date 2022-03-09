2022雲林全民健康運動年 邀超馬好手林義傑當代言人

雲林全民健康運動年，邀超馬好手林義傑（右）當代言人。（記者詹士弘攝）

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府為推動與培養民眾運動習慣，建置全台地方政府首創「雲林健康運動資訊平台」及「健康管理系統」，以科技及大數據模式提升運動i健康風氣，由超馬好手林義傑當2022雲林全民健康運動年代言人、雲林國中老師沈金永為001號健康運動推動志工。

雲林縣長張麗善表示，雲林已爭取到2025年全國運動會的主辦權，所以特別將今年定為「雲林全民健康運動年」，縣府積極爭取經費協助改善學校操場，透過全縣20鄉鎮市人口密集學區校園增設運動休閒設施、改善夜間照明，讓民眾也能在晚上安心運動。也將集結資源響應健康運動政策，培養民眾運動及健康管理習慣，希望透過健康運動年陸續推出的各項科技促進健康運動的創意規劃，增加民眾對健康與運動知識的重視、希望每一位有常態運動習慣的縣民帶動其生活圈親朋好友一同加入運動的行列。

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雲林已爭取到2025年全國運動會的主辦權，將今年定為「雲林全民健康運動年」，希望推動全民運動風潮。（記者詹士弘攝）

張麗善表示，英丰寶資訊協助縣府研發全國首創的健康運動社群平台，民眾可以透過「雲林健康運動資訊平台」分類列表，選擇有興趣的項目點閱、觀看，輕鬆獲取健康及運動相關活動資訊。目前的內容會有「雲林Go運動」、「雲林顧健康」、「相揪來運動」、「雲林良品」、「雲林幣」等大分類項目。平台還提供健康及運動專屬頻道，民眾可以藉由影片或圖片的呈現，相互分享運動及健康訊息。

雲林已爭取到2025年全國運動會的主辦權，將今年定為「雲林全民健康運動年」，希望推動全民運動風潮。（記者詹士弘攝）

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