NBA》柯瑞只進一顆三分球 庫明加聯手波爾助勇士終止5連敗

柯瑞今天全場只投進一顆三分球，勇士仍輕取快艇。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期苦吞5連敗的勇士，今回到自家主場迎戰快艇，雖然一哥柯瑞「微熄火」全場只投進1顆三分球、進帳15分，但K.湯普森和替補上陣的波爾合砍40分，加上19歲小將庫明加進帳21分，率隊以112：97擊敗快艇，順利終止連敗。

勇士D.格林（Draymond Green）今持續缺陣，但好消息是他將在近期歸隊，可望幫助金州大軍擺脫近期低潮。今天迎戰快艇，兩隊僅在首節小有拉鋸，第2節勇士打出15：5小高潮，並在第2節擴大到20分領先，下半場也是一路壓著快艇打，比賽早早分出勝負。

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雖然一哥柯瑞（Stephen Curry）三分球僅6投1中拿下15分，但隊友們多點開花，小將庫明加（Jonathan Kuminga）頻頻爆扣籃框繳出全隊最高21分，K.湯普森（Klay Thompson）進帳20分，替補上陣的波爾（Jordan Poole）轟進4顆三分彈、進帳20分。快艇巴頓（Nicolas Batum）繳出全隊最高17分、6籃板。

菜鳥庫明加從板凳出發拿下21分。（USA TODAY Sports）

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