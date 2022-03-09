T1》台啤英熊再補中鋒洋將大福 可望與林泰樂在本週亮相

大福。（台啤英熊提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣啤酒英熊今宣布隊內第4名洋將大福（Ronald Delph）加入。現年28歲，身高213公分的大福，是台啤英熊既多拉摩爾之後，第二名禁區長人洋將。

大福近年征戰加拿大、英國等多國家聯賽，曾單場拿下32分、18籃板驚人數據，雖身高七呎，大福卻擁有出色的跑動能力，將對英熊球風和戰術帶來更多變化，總教練楊志豪說：「大福的彈跳、速度及移動能力相當出色，更能靈活的與後衛配合，帶給陣地戰更多變化。」

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首次加入亞洲職業聯賽，大福表示：「非常興奮，第一次來到台灣，也發現在T1聯盟有很多出色的球員，很期待與他們交手。」

英熊特別將Ronald Delph取名為「大福」，期許例行賽至今跌跌撞撞、狀況頻頻的英熊有了大福的加入帶來福氣之外，在戰力上也能有「大幅」提升。

英熊總經理哈孝遠表示：「近期加入球隊的林泰樂和大福兩名外援，除了球技精湛之外，外型也特別出色。尤其是大福長相激似NBA球星『球哥』Lonzo Ball，很期待他們正式亮相並回到主場與球迷相見歡。」

英熊亞洲外援林泰樂、洋將大福皆可望於本週對戰桃園雲豹客場賽事正式開箱。台啤英熊也將於4月4日、5日再次回到台北市立大學天母體育館主場。

林泰樂。（台啤英熊提供）

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