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青年盃》「台灣最速男」楊俊瀚回來了！100決賽超風速衝10秒04

2022/03/09 14:58

楊俊瀚今天在111年青年盃田徑錦標賽公開男子100公尺決賽衝出史上最快10秒04，可惜超風速關係成績並無法計算。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天在111年青年盃田徑錦標賽公開男子100公尺決賽衝出史上最快10秒04，引發全場驚呼。

可惜因風速每秒達2.9公尺，超過規定的2.0公尺，因此超風速關係成績並無法計算，但至少楊俊瀚的秒數已突破他2018年所創下的10秒11全國紀錄，證明這段期間的苦練沒有白費。

楊俊瀚今預賽跑出10秒36，下午出賽即使豔陽高照，但他整趟表現不俗，衝過終點線就引發全場驚呼。可惜，最後成績顯示雖然從10秒06變成10秒04，卻也因為超風速無法列入成績，他苦笑表示，「心情就像掉下懸崖峭壁。」

經過這次出色的表現，楊俊瀚對未來更有信心，期待在200公尺能繼續突破，瞄準打破20秒23全國紀錄，當然今年也要再度出征杭州亞運拚佳績。

楊俊瀚今天在111年青年盃田徑錦標賽公開男子100公尺決賽衝出史上最快10秒04，可惜超風速關係成績並無法計算。（記者林正堃攝）

楊俊瀚今天在111年青年盃田徑錦標賽公開男子100公尺決賽衝出史上最快10秒04，可惜超風速關係成績並無法計算。（記者林正堃攝）

楊俊瀚。（記者林正堃攝）

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