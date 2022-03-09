PLG》鋼鐵人哈里斯出關練球 交友廣闊塞瑟夫、梅奧都他朋友

鋼鐵人哈里斯出關練球。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕P. LEAGUE+高雄鋼鐵人美籍新洋將哈里斯（MannyHarris）昨天解除居檢，旋即南下向球隊報到並展開個人練習，預計18日在客場比賽亮相。哈里斯表示，他希望自己無論在進攻或防守都能為球隊做出貢獻，助球隊拿下勝利。

征戰過NBA、CBA、PBA等各大職業聯賽的哈里斯，雖然是第一次來台灣，但在PLG已有多位舊識，包括來自烏克蘭的台北富邦勇士隊中鋒塞瑟夫。哈里斯生涯首次到海外打球就是到烏克蘭，也在當時認識塞瑟夫，而他在台灣職籃處女秀，將可望碰上塞瑟夫所效力的富邦勇士。

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除了塞瑟夫之外，鋼鐵人隊友班森也是他的舊識，哈里斯過去在密西根時就認識對方，也曾在NBA發展聯盟跟新竹街口攻城獅的辛巴交手，另外他對新北國王的里金斯也不陌生。

哈里斯透露，他在CBA打球時遇過同樣有NBA資歷的前富邦勇士洋將梅奧（O.J. Mayo），梅奧常常和他談及台灣的美食與景點，也告訴他台灣的球迷很友善。

哈里斯在居檢期間沒閒著，上週在防疫旅館看了客場對攻城獅的比賽，還有幾場過去的例行賽，昨天現場看球隊練習，晚上也透過電視收看領航猿和國王的比賽，了解隊友的狀況以及各隊的陣型，他對未來的戰績很有信心。

哈里斯希望能用最短的時間找回球感和節奏，全力奮戰為球隊爭取晉級季後賽機會。哈里斯最快登場時間是下週，3月18日客場對富邦勇士。

哈里斯具有強大的得分能力，曾在NBA發展聯盟單場拿下56分，效力CBA和PBA時期也多次出現單場40分以上的佳作，他期許自己能在進攻端和防守端都能幫到球隊，並把他在各國打球的經驗分享給隊友。

鋼鐵人哈里斯出關練球。（高雄鋼鐵人提供）

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