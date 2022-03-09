晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》鋼鐵人哈里斯出關練球 交友廣闊塞瑟夫、梅奧都他朋友

2022/03/09 15:57

鋼鐵人哈里斯出關練球。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕P. LEAGUE+高雄鋼鐵人美籍新洋將哈里斯（MannyHarris）昨天解除居檢，旋即南下向球隊報到並展開個人練習，預計18日在客場比賽亮相。哈里斯表示，他希望自己無論在進攻或防守都能為球隊做出貢獻，助球隊拿下勝利。

征戰過NBA、CBA、PBA等各大職業聯賽的哈里斯，雖然是第一次來台灣，但在PLG已有多位舊識，包括來自烏克蘭的台北富邦勇士隊中鋒塞瑟夫。哈里斯生涯首次到海外打球就是到烏克蘭，也在當時認識塞瑟夫，而他在台灣職籃處女秀，將可望碰上塞瑟夫所效力的富邦勇士。

除了塞瑟夫之外，鋼鐵人隊友班森也是他的舊識，哈里斯過去在密西根時就認識對方，也曾在NBA發展聯盟跟新竹街口攻城獅的辛巴交手，另外他對新北國王的里金斯也不陌生。

哈里斯透露，他在CBA打球時遇過同樣有NBA資歷的前富邦勇士洋將梅奧（O.J. Mayo），梅奧常常和他談及台灣的美食與景點，也告訴他台灣的球迷很友善。

哈里斯在居檢期間沒閒著，上週在防疫旅館看了客場對攻城獅的比賽，還有幾場過去的例行賽，昨天現場看球隊練習，晚上也透過電視收看領航猿和國王的比賽，了解隊友的狀況以及各隊的陣型，他對未來的戰績很有信心。

哈里斯希望能用最短的時間找回球感和節奏，全力奮戰為球隊爭取晉級季後賽機會。哈里斯最快登場時間是下週，3月18日客場對富邦勇士。

哈里斯具有強大的得分能力，曾在NBA發展聯盟單場拿下56分，效力CBA和PBA時期也多次出現單場40分以上的佳作，他期許自己能在進攻端和防守端都能幫到球隊，並把他在各國打球的經驗分享給隊友。

鋼鐵人哈里斯出關練球。（高雄鋼鐵人提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。