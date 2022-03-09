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羽球》全英賽也不打了！前球后瑪琳繼續缺席 最新復出時間曝光

2022/03/09 17:22

西班牙名將瑪琳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）原本要在德國公開賽傷癒復出，未料傷勢未完全復原選擇退賽，根據西班牙媒體報導，瑪琳可能要等到4月底的歐洲錦標賽才會重返賽場。

目前世界排名第6的瑪琳，去年5月底在訓練中感到不適，經檢查後，發現左膝十字韌帶和半月板撕裂傷，選擇動刀治療，錯失東京奧運、年底世錦賽等重要賽事，至今仍未重返賽場。

原本瑪琳瞄準德國公開賽復出，之後也會參加全英公開賽、瑞士公開賽，但根據西班牙媒體《Huelva Información》掌握的消息，目前瑪琳除了德國賽退賽外，全英公開賽、瑞士公開賽也不會參加。

瑪琳的訓練團隊說道：「她傷勢沒有復發，恢復情況還不錯，身體狀況也沒問題，準備重新踏上球場，但目前的訓練不足以參加高強度比賽。」

訓練團隊強調：「傷勢恢復得很順利，但這次的傷勢比較複雜，內側和外側半月板都受到影響，導致瑪琳在膝蓋幾乎無法活動的情況下度過一個月，這會影響韌帶、關節、肌肉問題的恢復，所以復出時間又晚了一個月。」

目前瑪琳高機率會等到4月底的歐洲錦標賽才會重返賽場，訓練團隊表示：「這是最有可能的選擇。」

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