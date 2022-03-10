NBA》歷史前5人有姚明？林書豪遭質疑討好中國 中媒：太牽強了

林書豪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA歷史前5人到底是誰？這是從古至今籃壇津津樂道的話題，台裔後衛林書豪也給出自己的答案，他的名單依序是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、姚明、柯瑞（Stephen Curry）、歐尼爾（Shaquille O'Neal），其中姚明的答案引起不小熱議。

林書豪談NBA歷史前5人影片請看此

林書豪也對自己的答案做出說明，首先選喬丹的原因，他簡單明瞭說道：「第一肯定是喬丹，我覺得他是GOAT（Greatest of All Time，史上最偉大球員）。」第二名選擇詹姆斯，林書豪表示：「當年我在尼克隊，詹姆斯還在熱火的時候，他上籃我要去蓋他，結果沒蓋到打到他的手掌，我就記得從來沒看過一個人有這麼厚的肌肉，我覺得身體素質太誇張了。」

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林書豪指出，第三會選擇姚明，「因為對我來說，非常鼓勵我，可以看到一個黃皮膚的人在NBA打得這麼好。」第四是柯瑞，林書豪說道：「他的三分球實在太準了，不但是一個非常好的球員，也是一個非常好的人，他把以前的打法全都改變了。」

第五位選擇歐尼爾，林書豪回應：「我覺得聯盟中沒有任何一個人可以單防他。」

其中林書豪選姚明，而且還排第三人引起不小討論，不少人認為是在討好中國，就連中媒《新浪體育》也表示：「到底是真心話還是場面話呢？說實話，大家心裡也清楚，姚明想要排進NBA歷史前五，那肯定是有些牽強的。」

報導直言：「如果姚明保持健康，並且在NBA拿到一兩個總冠軍的話，那麼他可能會進入前五的討論中，但姚明的職業生涯太短暫了，季後賽成績也不算太好，從客觀上來講，要進入歷史前五還排在第三，是有一些牽強的。」

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