NBA》獲主帥讚年度最佳新秀 坎寧安更關注團隊榮耀

坎寧安。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）前役面對老鷹砍下單場28分、10助攻、6籃板，並在第四節與延長賽中拿下15分，幫助球隊取得勝利，讓主帥凱西（Dwane Casey）盛讚其為NBA年度最佳新秀。

年僅20歲的坎寧安本季已有10場比賽都至少得到20分、5籃板、5助攻，領先其他新秀，並繼「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）後，成為活塞近50年來第二位單場20分10助攻5籃板的新人。

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活塞主帥凱西賽後評論坎寧安：「他是年度最佳新秀，而且他的天賦還沒發揮到極致，我已經在NBA很長一段時間了，見識過很多球員。雖然我們是一支正在重建的年輕球隊，但在天賦方面，他是可以為你完成比賽的球員，這就是你在這種情況下所需要的。他就好像打了10年的老將，能夠得到10助攻和28分，我們試圖在最後時刻讓他表現，而這正是我們想要的結果。對我來說，他為我們贏得比賽，他是年度最佳新秀。」

若能獲得年度最佳新秀獎，對坎寧安來說無疑是一種榮譽，但他目前更關注球隊的戰績，坎寧安說：「我真的很喜歡活塞現在的表現，我認為我們打得非常努力，為彼此而戰，這就是我們贏得比賽的原因。我很感謝我的隊友們信任我，讓我延續攻勢，我覺得他們有點太關注那座獎項，想讓我站上第一名的位置，但在這點上，我們的競爭都還會有變數。我並不太擔心獎項的事情，更重要的應該是為活塞打好明年的基礎。我認為我配得上這個獎項，但歸根究柢，這只是一個獎杯，與我的團隊一起建立更好的事情，對我來說更有意義。」

坎寧安憑其出色的表現，在51場比賽中寫下場均16.5分、5.8籃板、5.2助攻和1.2次阻攻的成績。目前他的場均得分暫居新秀龍頭，助攻排名第二，籃板排名第四，將與騎士隊的莫布里（Evan Mobley）、暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）與魔術F.華格納（Franz Wagner）等人一同競爭年度新人獎。

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