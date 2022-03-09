桌球》WTT大滿貫單打資格賽收官 台灣隊締造「大四喜」

廖振珽一日兩勝，闖進男單正賽。（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕2022首屆WTT大滿貫新加坡站男女單打資格賽今天收官，台灣4名選手陳建安、廖振珽、劉馨尹和李昱諄都通過考驗，闖進單打正賽64強。

世界排名85的陳建安，資格賽最後一輪面對前一場爆冷擊敗日本好手吉村和弘的比利時選手阿雷格洛，兩度在局數領先下被追平。決勝局，陳建安在6:2領先時連丟3分，被追到6:5，他緊急叫暫停後有效止血，以一波5:0攻勢保住勝果。

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世界排名116的廖振珽一日兩戰，上午先以3:0解決香港名將何鈞傑，晚上再以直落三擊退厄瓜多的米諾，挺進64強。

女單方面，國泰小將李昱諄最後一輪面對世界排名142的德國女將萬媛，前兩局不適應對手的發球，以8:11、4:11連丟兩局；第3局，李昱諄逐漸摸透對手發球套路，並展現強大的正手相持能力，以11:6、11:8、11:7連下3局，完成大逆轉。

另一名國泰女將劉馨尹則以直落三輕取香港好手吳穎嵐，取得正賽資格。

男單的林昀儒、莊智淵及女單鄭怡靜、陳思羽及鄭先知則直接晉級64強正賽。

陳建安連闖3關，晉級男單64強。（桌協提供）

李昱諄逆轉德國好手萬媛，闖進女單正賽。（桌協提供）

劉馨尹直落三解決香港女將吳穎嵐，搭上正賽末班車。（桌協提供）

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