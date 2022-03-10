MLB》將有動作？美媒爆洋基曾要柯瑞亞、菊池雄星體檢報告

柯瑞亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟封館前豪門球隊洋基並沒有進行太大的補強動作，不過根據美國媒體爆料，事實上他們曾要求並獲得柯瑞亞（Carlos Correa）、羅冬（Carlos Rodon）以及菊池雄星的體檢報告，猜測待球季恢復正常後，就有可能出手補強。

根據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，洋基在封館前要求並獲得游擊手柯瑞亞、先發左投羅冬和日籍好手菊池雄星的體檢報告。據悉，洋基需要先發投手和游擊做補強，不過自家農場也有2名游擊大物，因此也被外界認為是影響休賽季操盤的因素。

請繼續往下閱讀...

這三名選手當中，就以柯瑞亞與洋基的傳聞最多，儘管補強最大目標為游擊，但曾有消息傳出球團樂意在游擊位置上等待大物新秀沃爾普（Anthony Volpe）與培拉薩（Oswald Peraza）的到來，改以短約簽下防守型的游擊手。

洋基目前先發輪值人選有王牌柯爾（Gerrit Cole）、塞維里諾（Luis Severino）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、柯提斯（Nestor Cortes Jr.）、赫曼（Domingo German）。

（Actual baseball news: new daily feature during lockout） Yankees requested/received medicals for free agents Carlos Correa, Carlos Rodon and Yusei Kikuchi pre lockout. Smart to cover bases since 2nd free agency will be frenzied. SS/SP r needs but they do have 2 good SS prospects. — Jon Heyman （@JonHeyman） March 9, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法