網球》祖國俄羅斯無情發動戰爭 莎拉波娃打破沉默發文挺烏

前WTA頭號球星、俄羅斯退役名將莎拉波娃，稍早打破沉默，對祖國入侵烏克蘭發表看法。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭，引發全球關注，造成無數死傷，許多體壇明星出面響應、拋磚引玉，希望能號召粉絲幫助烏克蘭，前WTA頭號球星、俄羅斯退役名將莎拉波娃（Maria Sharapova），稍早打破沉默對祖國入侵烏克蘭發表看法，並親自呼籲希望各界能幫幫烏克蘭。

今年34歲的莎拉波娃成名甚早，13歲投入職業網球比賽，17歲就拿下溫布頓女單冠軍，生涯獲得5座大滿貫，在2012年拿到法網，更達成網壇史上第10人生涯全滿貫成就，但隨後幾年她飽受肩傷困擾，最後在2020年1月澳洲公開賽結束後，就無預警宣布退休、結束長達19年的職業運動員生涯，退役後她沒有繼續留在網壇，而是以企業家的身份進行商業活動。

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祖國俄羅斯從上月月底軍事入侵鄰國烏克蘭，莎拉波娃稍早也打破沉默，在自己的Instagram發文，表示烏克蘭的現狀讓她相當心碎，並呼籲大家跟她一起捐款、捐物資，來幫助無辜的烏克蘭人民。

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「隨著時間一天天過去，對於烏克蘭不斷升級的危機影響家庭、兒童們的故事讓我感到越來越心碎和悲痛，」這位女老闆寫道，「我已經捐款給兒童危機救濟基金，他們孜孜不倦地提供食物、水和援助包裹，支持需要的人，請大家一起響應捐款。我為和平祈禱，並向所有受影響的人表達我的愛和支持。」

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