晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》祖國俄羅斯無情發動戰爭 莎拉波娃打破沉默發文挺烏

2022/03/10 09:35

前WTA頭號球星、俄羅斯退役名將莎拉波娃，稍早打破沉默，對祖國入侵烏克蘭發表看法。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭，引發全球關注，造成無數死傷，許多體壇明星出面響應、拋磚引玉，希望能號召粉絲幫助烏克蘭，前WTA頭號球星、俄羅斯退役名將莎拉波娃（Maria Sharapova），稍早打破沉默對祖國入侵烏克蘭發表看法，並親自呼籲希望各界能幫幫烏克蘭。

今年34歲的莎拉波娃成名甚早，13歲投入職業網球比賽，17歲就拿下溫布頓女單冠軍，生涯獲得5座大滿貫，在2012年拿到法網，更達成網壇史上第10人生涯全滿貫成就，但隨後幾年她飽受肩傷困擾，最後在2020年1月澳洲公開賽結束後，就無預警宣布退休、結束長達19年的職業運動員生涯，退役後她沒有繼續留在網壇，而是以企業家的身份進行商業活動。

祖國俄羅斯從上月月底軍事入侵鄰國烏克蘭，莎拉波娃稍早也打破沉默，在自己的Instagram發文，表示烏克蘭的現狀讓她相當心碎，並呼籲大家跟她一起捐款、捐物資，來幫助無辜的烏克蘭人民。

在 Instagram 查看這則貼文

Maria Sharapova（@mariasharapova）分享的貼文

「隨著時間一天天過去，對於烏克蘭不斷升級的危機影響家庭、兒童們的故事讓我感到越來越心碎和悲痛，」這位女老闆寫道，「我已經捐款給兒童危機救濟基金，他們孜孜不倦地提供食物、水和援助包裹，支持需要的人，請大家一起響應捐款。我為和平祈禱，並向所有受影響的人表達我的愛和支持。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。