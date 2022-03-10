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MLB》大谷翔平是受害者！ 新球季若確定縮水恐有嚴重後果

2022/03/10 10:17

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟昨日提出新方案，在在豪華稅、底薪等方面已經縮小差距，不過勞資雙方對於國際球員選秀制度僵持不下，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣布新賽季開幕戰再延後一週開打。如果雙方未能達成協議的話，造成球季縮水的話，恐怕會帶來嚴重後果。

大聯盟與球員工會針對新版勞資協議遲遲無法達成共識，原本協商重點是豪華稅門檻、球員底薪和薪資仲裁球員的獎金分潤，雖然大聯盟做出讓步，不過卻拋出國際球員選秀，官方提供3個選項，第1個是用國際選秀交換廢除選秀補償制度，第2是維持現狀，第3是廢除選秀補償制度，球員工會可在11月15日之前決定是否接受國際選秀，不過全遭球員工會拒絕。

大聯盟今天宣布新賽季開幕戰將延到台灣時間4月15日，球員工會對此也發出聲明，球團取消比賽是完全沒有必要的，今天下午曾向大聯盟提出新的修正案，並被告知會有實質回應，但球員至今還是沒收到。

若是賽季持續延期，導致球季縮水的話，這將會影響到許多球員，造成很嚴重的後果，根據勞資協議規定，球員待在大聯盟名單上滿172天可取得一年年資。 除少數例外，年資滿三年可取得仲裁資格，年薪也隨之大幅調升。 年資滿六年則可成為自由球員。

賽季縮水對於天使二刀流球星大谷翔平影響很大，投入自由市場將會推遲一年，這代表天使不僅可以多控制他一年，甚至可能延後與他續約的時間。

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