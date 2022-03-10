格鬥》又有年輕運動員喪生！16歲搏擊冠軍遇襲身亡、教練悲痛

烏克蘭格鬥運動桑搏冠軍普里緬科在家中遇襲身亡。（圖片取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕又有年輕的烏克蘭運動員在戰爭中身亡！年僅16歲的烏克蘭格鬥運動桑搏冠軍普里緬科（Artyom Primenko）與5位家人，稍早傳出在俄軍於東北部蘇梅市進行的轟炸中不幸身亡，讓他的教練悲慟不已。
2006年出生的普里緬科，曾多次奪桑搏冠軍，而桑搏一語來自俄羅斯語「самозащита без оружий」，為一種俄國傳統徒手防身術和格鬥技術，在俄羅斯等國家相當盛行，也是軍隊必修的訓練科目，年輕的普里緬科原被看好能成為綜合格鬥（Mixed Martial Arts，簡稱MMA）未來新星，卻在這次的俄烏衝突和雙親、祖母以及兩位弟弟踏上黃泉路，令人相當惋惜。
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稍早他的教練Jevhen Leonenko在臉書上發文證實噩耗，他悲慟寫道：「我的門生、多次獲得桑搏冠軍的普里緬科，在俄羅斯轟炸蘇梅平民住宅區的一次突襲中不幸身亡，這是一次非常沉痛的打擊...」
而加州大學洛杉磯分校棕熊隊、將是塞爾提克傳奇球星，也是名人堂成員之一的老華頓（Bill Walton）視為偶像的NCAA潛力球員波波瓦（Bohdan Popova）也在戰爭中喪生，這位19歲的籃球天才終無緣踏上NBA殿堂，令人鼻酸。
The talented Ukrainian teen basketball player Bohdan Popova was killed this week.— Visegrád 24 （@visegrad24） March 7, 2022
The 6’3” Popova averaged 13 points and 19 rebounds per game.
He dreamed of playing basketball in the NCAA for UCLA because he idolized Bill Walton. pic.twitter.com/auzKMiuGoR
除了普里緬科和波波瓦外，22歲的自由搏擊冠軍茲沃努克（Yevhen Zvonok）、19歲的冬季兩項新星瑪雷舍夫（Yevgeny Malyshev），兩名烏克蘭足球員21歲的薩普洛（Vitalii Sapylo）、馬丁倫柯（Dmytro Martynenko）也都在戰爭中失去寶貴的生命。