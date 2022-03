格鬥》又有年輕運動員喪生！16歲搏擊冠軍遇襲身亡、教練悲痛

烏克蘭格鬥運動桑搏冠軍普里緬科在家中遇襲身亡。(圖片取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕又有年輕的烏克蘭運動員在戰爭中身亡!年僅16歲的烏克蘭格鬥運動桑搏冠軍普里緬科(Artyom Primenko)與5位家人,稍早傳出在俄軍於東北部蘇梅市進行的轟炸中不幸身亡,讓他的教練悲慟不已。

2006年出生的普里緬科,曾多次奪桑搏冠軍,而桑搏一語來自俄羅斯語「самозащита без оружий」,為一種俄國傳統徒手防身術和格鬥技術,在俄羅斯等國家相當盛行,也是軍隊必修的訓練科目,年輕的普里緬科原被看好能成為綜合格鬥(Mixed Martial Arts,簡稱MMA)未來新星,卻在這次的俄烏衝突和雙親、祖母以及兩位弟弟踏上黃泉路,令人相當惋惜。

稍早他的教練Jevhen Leonenko在臉書上發文證實噩耗,他悲慟寫道:「我的門生、多次獲得桑搏冠軍的普里緬科,在俄羅斯轟炸蘇梅平民住宅區的一次突襲中不幸身亡,這是一次非常沉痛的打擊...」

而加州大學洛杉磯分校棕熊隊、將是塞爾提克傳奇球星,也是名人堂成員之一的老華頓(Bill Walton)視為偶像的NCAA潛力球員波波瓦(Bohdan Popova)也在戰爭中喪生,這位19歲的籃球天才終無緣踏上NBA殿堂,令人鼻酸。

The talented Ukrainian teen basketball player Bohdan Popova was killed this week.



The 6’3” Popova averaged 13 points and 19 rebounds per game.



He dreamed of playing basketball in the NCAA for UCLA because he idolized Bill Walton. pic.twitter.com/auzKMiuGoR