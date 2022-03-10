NBA》鵜鶘壞消息！主力前鋒英葛蘭拉傷至少缺席1週

鵜鶘主力前鋒英葛蘭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘主力前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）日前在與金塊的比賽中受傷，遭遇腿筋拉傷，經檢查後所幸並不嚴重，但將會缺席至少7天。

鵜鶘於周一以130：138於延長賽不敵金塊，根據美媒報導，他在賽後還使感到痠痛，昨日與灰熊的比賽也沒上場，而今日經MRI（核磁共振檢查）後，發現右腿筋拉傷，但不幸中的大幸是輕微拉傷，預計將在7到10天內重新評估。

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目前鵜鶘27勝38敗，排名西部第10，剛好壓線附加賽資格，接下來他們將有連續4場主場賽事，然而本季鵜鶘在沒有英葛蘭的狀況下，僅獲得2勝13敗的戰績，英葛蘭目前出賽50場，場均得到22.8分5.7籃板5.5次助攻。

Injury Update on Brandon Ingram:



Ingram underwent an MRI today which revealed a mild strain of his right hamstring. He will be reevaluated in 7-10 days. — New Orleans Pelicans （@PelicansNBA） March 10, 2022

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