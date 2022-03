NBA》鵜鶘壞消息！主力前鋒英葛蘭拉傷至少缺席1週

鵜鶘主力前鋒英葛蘭。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘主力前鋒英葛蘭(Brandon Ingram)日前在與金塊的比賽中受傷,遭遇腿筋拉傷,經檢查後所幸並不嚴重,但將會缺席至少7天。

鵜鶘於周一以130:138於延長賽不敵金塊,根據美媒報導,他在賽後還使感到痠痛,昨日與灰熊的比賽也沒上場,而今日經MRI(核磁共振檢查)後,發現右腿筋拉傷,但不幸中的大幸是輕微拉傷,預計將在7到10天內重新評估。

請繼續往下閱讀...

目前鵜鶘27勝38敗,排名西部第10,剛好壓線附加賽資格,接下來他們將有連續4場主場賽事,然而本季鵜鶘在沒有英葛蘭的狀況下,僅獲得2勝13敗的戰績,英葛蘭目前出賽50場,場均得到22.8分5.7籃板5.5次助攻。

Injury Update on Brandon Ingram:



Ingram underwent an MRI today which revealed a mild strain of his right hamstring. He will be reevaluated in 7-10 days.