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NBA》塔圖姆轟44分滅黃蜂 綠衫軍近20場奪17勝

2022/03/10 11:24

塔圖姆今天轟下44分，率領塞爾提克在客場大勝黃蜂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天在客場出戰黃蜂，當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）前一役面對籃網灌進54分，此戰手感依舊發燙，轟下全場最高的44分，率領綠衫軍以115：101大勝黃蜂，助隊收下4連勝，綠衫軍近20場拿下17勝。

塔圖姆率隊於首節後半段打出一波8：0攻勢，取得29：22的領先，塔圖姆上半場攻下16分，塞爾提克最多領先達15分，黃蜂華盛頓（P.J. Washington）和羅齊爾（Terry Rozier）聯手追分，黃蜂半場以48：52落後。

黃蜂易籃後靠著布里吉斯（Miles Bridges）和小波爾（LaMelo Ball）的接力得分，第三節以62：61反超，此時綠衫軍雙槍之一J.布朗（Jaylen Brown）連拿5分要回領先，塔圖姆下半場大顯神威，狂飆28分接管戰局，其中16分集中在第四節，綠衫軍終場就以115：101擊敗黃蜂，賞給對手2連敗。

塞爾提克先發5人得分上雙，塔圖姆今天飆進6顆三分球，攻下全場最高的44分，另有5籃板和3抄截，J.布朗有15分、5籃板和5助攻，「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）貢獻12分、9助攻，R.威廉斯（Robert Williams）有11分、11籃板；黃蜂方面，華盛頓與布里吉斯表現較佳，雙雙攻下全隊最高的17分。

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