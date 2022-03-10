NBA》德羅森、拉文末節關鍵發揮 公牛擊敗活塞止5連敗

德羅森末節獨砍16分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日公牛踢館活塞，德羅森（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）在末節表現出色，合拿24分，並曾打出一波關鍵攻勢一舉反超，終場以114：108中止5連敗。

雙方在前面三節打得膠著，差距不超過8分，活塞以91：84領先進入末節，雖然決勝節打完前面3分鐘活塞還以99：92領先，但接下來拉文和德羅森跳出來接管比賽，打出一波關鍵11：0逆轉戰局，後續德羅森又再延手感，幫助球隊維持領先地位，他在該節獨砍16分，而活塞全隊命中率30%僅攻下17分，終場公牛以114：108收勝，

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公牛德羅森今日全場攻下36分另有8籃板2抄截，拉文25分，伍切維奇（Nikola Vucevic）21分。

活塞方面，坎寧安（Cade Cunningham）22分，葛蘭特（Jerami Grant）、貝伊（Saddiq Bey）及歐利尼克（Kelly Olynyk）皆攻下12分，巴格利（Marvin Bagley III）、迪亞洛（Hamidou Diallo）和S.李伊（Saben Lee）皆貢獻10分。

拉文末節有關鍵發揮。（美聯社）

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