NBA》布克轟全場最高分強勢回歸 太陽多點開花打爆熱火

布克強勢回歸。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期受到傷病影響導致人手缺乏的西部龍頭太陽，今天在作客邁阿密對陣東部第一熱火的比賽中，迎回先前因觸發聯盟健康安全協議遭隔離的一哥布克（Devin Booker），而布克復出也沒有讓球隊失望，回歸首戰就轟下全場最高23分，率太陽以111：90輕取熱火。

入選三屆明星賽、也是球隊頭號得分主力的布克，本季場均能繳出25.6分、5.2籃板和4.6助攻，不過本月3日太陽隊在球隊訓練時宣布布克觸發健康與安全協議的壞消息，這也是他繼去年9月開季前第2度進入協議，不過太陽在他缺陣的這段期間靠著堅強陣容，4戰拿下3勝中間只輸給強敵公鹿隊，得以續霸西部龍頭。

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今太陽交手熱火，雙方從首節就打得難分難解，上半場打完太陽僅以2分些微領些，沒想到易籃後，熱火在進攻上突然大當機，僅艾德巴約（Bam Adebayo）一人獨拿7分正常輸出，反觀太陽在布克攬9分帶領下、多點開花，單節打出34：19的比數，最後就靠著第三節建立起的領先優勢，一路笑到最後，終場就以21分之差快意收勝。

笑納2連勝的太陽，此役6人得分上雙，布克強勢回歸，復出就繳出全場最高的23分，還有8籃板9助攻，接近大三元的全能表現，布里吉斯（Mikal Bridges）21分、9籃板，中鋒艾頓（Deandre Ayton）19分10籃板繳出雙十成績單，佩恩（Cameron Payne）拿下11分、10助攻與4籃板，克勞德（Jae Crowder）11分，替補中鋒麥基（JaVale McGee）則有11分、15籃板進帳。

熱火今則是中止3連勝，命中6顆三分彈、拿下全隊最高22分的「阿舍哥」D.羅賓森（Duncan Robinson）表現最為亮眼，艾德巴約和替補的赫爾羅（Tyler Herro）拿下17分，也是熱火唯三得分突破雙位數的球員，後衛羅利（Kyle Lowry）雖然送出10助攻，但今天手感冰冷僅拿5分。

D.羅賓森。（USA TODAY Sports）

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