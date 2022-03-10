晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》布克轟全場最高分強勢回歸 太陽多點開花打爆熱火

2022/03/10 11:57

布克強勢回歸。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期受到傷病影響導致人手缺乏的西部龍頭太陽，今天在作客邁阿密對陣東部第一熱火的比賽中，迎回先前因觸發聯盟健康安全協議遭隔離的一哥布克（Devin Booker），而布克復出也沒有讓球隊失望，回歸首戰就轟下全場最高23分，率太陽以111：90輕取熱火。

入選三屆明星賽、也是球隊頭號得分主力的布克，本季場均能繳出25.6分、5.2籃板和4.6助攻，不過本月3日太陽隊在球隊訓練時宣布布克觸發健康與安全協議的壞消息，這也是他繼去年9月開季前第2度進入協議，不過太陽在他缺陣的這段期間靠著堅強陣容，4戰拿下3勝中間只輸給強敵公鹿隊，得以續霸西部龍頭。

今太陽交手熱火，雙方從首節就打得難分難解，上半場打完太陽僅以2分些微領些，沒想到易籃後，熱火在進攻上突然大當機，僅艾德巴約（Bam Adebayo）一人獨拿7分正常輸出，反觀太陽在布克攬9分帶領下、多點開花，單節打出34：19的比數，最後就靠著第三節建立起的領先優勢，一路笑到最後，終場就以21分之差快意收勝。

笑納2連勝的太陽，此役6人得分上雙，布克強勢回歸，復出就繳出全場最高的23分，還有8籃板9助攻，接近大三元的全能表現，布里吉斯（Mikal Bridges）21分、9籃板，中鋒艾頓（Deandre Ayton）19分10籃板繳出雙十成績單，佩恩（Cameron Payne）拿下11分、10助攻與4籃板，克勞德（Jae Crowder）11分，替補中鋒麥基（JaVale McGee）則有11分、15籃板進帳。

熱火今則是中止3連勝，命中6顆三分彈、拿下全隊最高22分的「阿舍哥」D.羅賓森（Duncan Robinson）表現最為亮眼，艾德巴約和替補的赫爾羅（Tyler Herro）拿下17分，也是熱火唯三得分突破雙位數的球員，後衛羅利（Kyle Lowry）雖然送出10助攻，但今天手感冰冷僅拿5分。

D.羅賓森。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。