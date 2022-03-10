晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

F1》遭車隊解約又被歐盟制裁 俄國富二代車手怒批：體育不歸政治！

2022/03/10 15:08

馬澤平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯大舉入侵烏克蘭，國際體壇對俄國的抵制活動遍地開花，效力F1哈斯車隊的22歲俄羅斯車手馬澤平 （Nikita Mazepin）因此遭到解雇，他也也被列為是歐盟制裁的對象。馬澤平近日受訪吐露心境，他將建立一個非政治的基金會，來幫助職涯因政治因素受到影響的運動員，他也希望政治歸政治、體育歸體育。

馬澤平的父親是富可敵國的俄羅斯化工大亨德米特里（Dmitry Mazepin），和俄國政府高層上下關係密切，也是總統普廷的寡頭之一，父親的公司俄國化工巨擘「Uralkali」贊助F1賽車哈斯車隊，而他的兒子馬澤平也成為該隊車手。但受到俄羅斯侵略烏克蘭的影響，哈斯車隊解雇馬澤平，同時也解除了與「Uralkali」之間的贊助商關係。

「體育運動難道不能保持政治中立嗎？」馬澤平近日受訪時氣憤表示，運動員有權利發表自己的意見，但體育已經政治化，成為抗議和政治辯論的地方。馬澤平也透露他將要創建一個基金會，去幫助因政治因素而被禁賽的運動員，提供金援或其他方面的援助。

歐盟近日對侵略烏克蘭的俄羅斯和白俄羅斯提出新的制裁方案，鎖定俄國寡頭富豪和政治人物以及白俄羅斯3家銀行，馬澤平的父親德米特里和他本人都在名單之內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。