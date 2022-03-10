F1》遭車隊解約又被歐盟制裁 俄國富二代車手怒批：體育不歸政治！

馬澤平。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯大舉入侵烏克蘭，國際體壇對俄國的抵制活動遍地開花，效力F1哈斯車隊的22歲俄羅斯車手馬澤平 （Nikita Mazepin）因此遭到解雇，他也也被列為是歐盟制裁的對象。馬澤平近日受訪吐露心境，他將建立一個非政治的基金會，來幫助職涯因政治因素受到影響的運動員，他也希望政治歸政治、體育歸體育。

馬澤平的父親是富可敵國的俄羅斯化工大亨德米特里（Dmitry Mazepin），和俄國政府高層上下關係密切，也是總統普廷的寡頭之一，父親的公司俄國化工巨擘「Uralkali」贊助F1賽車哈斯車隊，而他的兒子馬澤平也成為該隊車手。但受到俄羅斯侵略烏克蘭的影響，哈斯車隊解雇馬澤平，同時也解除了與「Uralkali」之間的贊助商關係。

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「體育運動難道不能保持政治中立嗎？」馬澤平近日受訪時氣憤表示，運動員有權利發表自己的意見，但體育已經政治化，成為抗議和政治辯論的地方。馬澤平也透露他將要創建一個基金會，去幫助因政治因素而被禁賽的運動員，提供金援或其他方面的援助。

歐盟近日對侵略烏克蘭的俄羅斯和白俄羅斯提出新的制裁方案，鎖定俄國寡頭富豪和政治人物以及白俄羅斯3家銀行，馬澤平的父親德米特里和他本人都在名單之內。

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