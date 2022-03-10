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NBA》詹皇大三元、魏少30分成空響 湖人爆冷輸西部爐主火箭

2022/03/10 12:08

詹姆斯歸隊繳大三元，湖人延長賽仍不敵火箭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前役因膝蓋痠痛缺陣的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在今天客場對戰西部爐主火箭歸隊，雖然繳出23分、14籃板和12助攻的大三元數據，魏斯布魯克（Russell Westbrook）也挹注30分，但仍無法幫助球隊贏球，火箭選秀榜眼J.格林（Jalen Green）攻下生涯新高的32分，其中有10分集中在延長賽，率隊以139：130擊敗湖人。

湖人首節展現兇猛的三分火力，單節投進6顆三分球，奧古斯丁（D.J. Augustin）包辦2顆挹注8分，與安東尼（Carmelo Anthony）聯手打出一波10：4的攻勢，首節取得38：32的領先，火箭克里斯多夫（Josh Christopher）在第二節豪取12分，施羅德（Dennis Schroder）上半場也挹注10分，火箭中場以68：60超前。

魏斯布魯克。（美聯社）

詹姆斯和孟克（Malik Monk）在第三節聯手追分奧古斯丁該節還投進一記壓哨球，第三節取得98：97的一分領先，第四節戰況激烈，兩隊互相拉鋸，J.格林在最後3分多鐘連拿6分，火腿取得120：118的兩分領先，魏斯布魯克k關鍵跳投扳平戰局，而雙芳在最後1分多鐘都未能投進致勝球，將戰線延到延長賽。

J.格林在延長賽連拿7分，E.戈登（Eric Gordon）和 波特（Kevin Porter Jr.）等人在三分外線飆冷箭，一波10：0的攻勢，殺得湖人潰不成軍，J.格林在延長賽豪取10分，一人得分抵湖人延長賽單節得分，火箭終場以139：130力退湖人，賞給對手2連敗。

火箭榜眼J.格林攻下生涯新高的32分，克里斯多夫和森根（Alperen Sengun）貢獻21分，後者另有14籃板，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）則有17分、11籃板雙十數據。

湖人以魏斯布魯克的30分最佳，外帶8籃板和6助攻，詹姆斯繳出23分、14籃板和12助攻的大三元，孟克投進4顆三分球挹注20分。

火箭選秀榜眼J.格林攻下生涯新高的32分，其中有10分集中在延長賽，率隊擊敗湖人。（美聯社）

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