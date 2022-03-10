網球》CDC說NO！喬帥確定無緣印地安泉、邁阿密大師賽

喬科維奇確定無緣在美國境內舉辦的兩項賽事。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安泉大師賽本週點燃戰火，先前在主辦單位官方所公布籤表中，竟出現未符合美國入境規定的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），當時主辦方說明只要喬帥獲得美國疾病管制與預防中心許可入境就可以參加比賽，不過稍早他就自爆，受限美國旅行規定，他確定將放棄印地安泉和邁阿密大師賽。

前世界球王喬科維奇先前因未接種疫苗，今年1月入境澳洲後簽證兩度遭取消，最後也喪失參加本屆澳網的機會，最後還遭遣返回國，不過在杜拜男網賽止步8強、失去球王寶座後，他在受訪時態度仍相當強硬，堅決拒絕接種疫苗，還揚言「寧可不參賽也不要施打疫苗」。

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而印地安泉大師賽公布籤表後，本站五冠王喬帥意外出現在籤表上、還被列在第二種子，引發外界熱議，不過主辦單位隨後表示喬帥是因為有報名才會被排進籤表之中，然而他最終能否參賽，還是得等到他取得美國疾病管制與預防中心（CDC）入境許可後才能確定。

不過稍早喬帥自己在社群媒體上透露，由於美國政府要求外國人入境前必須注射疫苗，礙於這些防疫規定，他只能放棄參加這兩項在美國舉辦的比賽。

「儘管我自動被列在印地安泉跟邁阿密的出賽名單中，但先前我就知道我不太可能去參賽了，」喬帥在IG的動態上寫道，「由於國際法規和政策一直在變動，所以先前我們一直在看有沒有轉圜的餘地，但CDC已通知我，美國疫苗相關規定將不會有改變，所以我恐怕無法在美國出賽。但我祝福奈些能在這些優秀賽事出賽的選手們好運。」

喬科維奇退出印地安泉大師賽後，他所空出的位置確定將會由保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）來替補。

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