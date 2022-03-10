NBA》「字母哥」爆砍43分 公鹿退老鷹喜收6連勝

公鹿力退老鷹。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今日主場迎戰老鷹，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）高砍43分狂抓12籃板，雖公鹿大部分時間都居領先，不過老鷹在下半場頻頻展現韌性，最後公鹿也挺住壓力，把握對方亂流，終場以124：115收下6連勝。

首節亞德托昆波就爆砍17分，率隊拿到37分，也順利取得雙位數領先，次節米德爾頓（Khris Middleton）和波提斯（Bobby Portis）跳出來，聯手合拿27分，公鹿擴大領先差距，上半場打完公鹿以68：54領先。第三節公鹿攻勢減弱，T.楊恩（Trae Young）該節獨拿12分率隊縮小至個位數分差，以86：93進入末節。

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決勝節公鹿雖一度再拉回雙位數優勢，但老鷹展現韌性於後段試圖縮小差距，2分40秒T.楊恩2罰全中後雙分僅剩6分差，但接下來發生插曲T.楊恩失誤、主帥遭驅逐，而公鹿也都把握住機會，再度拉回雙位數分差奠定勝基，終場則以124：115收下勝利。

除亞德托昆波，波提斯也有23分15籃板強勢表現，米德爾頓23分，G.艾倫（Grayson Allen）和J.哈勒戴（Jrue Holiday）皆拿11分。

老鷹方面，T.楊恩27分11助攻，D.杭特（De'Andre Hunter）17分，赫特（Kevin Huerter）16分，卡培拉（Clint Capela）11分，替補加林納里（Danilo Gallinari）14分，奧康古（Onyeka Okongwu）貢獻13分。

公鹿力退老鷹。（美聯社）

公鹿力退老鷹。（法新社）

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