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高球》這世代最具影響力的選手 老虎伍茲入主高爾夫名人堂

2022/03/10 12:32

老虎伍茲。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界高爾夫名人堂今舉行入會儀式，前球王老虎伍茲（Tiger Woods）生涯曾拿過82座美巡賽冠軍，堪稱這世代最具影響力的高爾夫選手，他於2020年獲選，但受到疫情影響，入主儀式延期到今年舉行。

46歲的伍茲生涯82座美巡賽冠軍，其中有15座是大賽冠軍，戰績相當輝煌。即便如此，他也曾面臨性醜聞、受傷開刀等低潮，但他成功挺過這些風波，在2019年美國名人賽再度穿上綠夾克，相當激勵人心。

原以為能東山再起的伍茲，卻在去年初發生嚴重車禍，導致右腿嚴重骨折，至今尚無法回歸賽場，但他今天現身典禮時，已經拿掉右腿的護具，復原情況看似相當不錯。

今天的入主儀式，由伍茲14歲的女兒珊姆（Sam）介紹他入場，她說：「最近爸爸比以往還更努力地訓練。」

「大約1年前你還被困在病床上，陷入人生最低谷，這也是你和我們生命中最可怕的時刻，我們不知道你能否保住你的雙腿，但現在你不只入主名人堂，還能好好的用你的雙腿站在這裡。」珊姆認為，她的父親是個鬥士，無畏種族問題，成為首位奪下大賽冠軍的亞裔黑人球員，甚至在歷經背部手術後，還能贏下生涯第5座名人賽冠軍。

伍茲致詞時回憶過去種種，他感謝他的父母親從小鼓勵他追逐夢想，認真投入在自己的工作上。「我知道高爾夫是一項個人運動，我們會連續幾小時都在做自己的事情，但就我而言，我不是一個人來這裡的。我有很棒的父母、老師和朋友，他們在我最艱難、最黑暗的時期一路支持我，也在我最顛峰時後一起慶祝。」

同期入選的還有前LPGA球星柏寧（Maxwell Berning），她曾3度贏下美國公開賽冠軍，前美巡賽執行長（Tim Finchem）芬赫姆以及首位高爾夫球場女性設計師霍琳絲（Marion Hollins）。

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