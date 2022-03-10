NBA》畢斯利猛飆11顆三分彈寫狂記錄 灰狼血洗雷霆納6連勝

畢斯利今在外線火力全開，轟進11顆三分球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊今在主場迎戰雷霆，此役三劍客再度合體，不過面對實力不高的雷霆，三劍客輕鬆打合拿45分，外加畢斯利（Malik Beasley）轟進11顆三分球、豪取全場最高33分，打出自己的生涯代表作，終場就以132：102大比分血洗對手，豪取6連勝。

前役對拓荒者輪休的羅素（D'Angelo Russell）、艾德華茲（Anthony Edwards），今天都回歸攜手狼王湯斯（Karl-Anthony Towns）出戰雷霆，不過面對戰績實力有一段差距的雷霆，三劍客上場時間都不到30分鐘，狀元郎艾德華茲轟下16分3助攻，湯斯13分11籃板，另有4助攻3火鍋，羅素此役手感冰冷，不過仍送出高達12次助攻，穿針引線帶動球隊攻勢。

請繼續往下閱讀...

而畢斯利此役更是從開賽就先聲奪人，首節他就射進6顆三分球、獨攬18分，也讓灰狼第一節打完就已經以9分領先，次節灰狼替補陣容也發威，T.普林斯（Taurean Prince）、瑞德（Naz Reid）攜手飆分，單節打出42：26，取得25分的領先優勢，雷霆雖然在第三節稍微找回準星，將落後的分差追近，不過末節進攻又當機，終場灰狼就以30分之差擊敗雷霆。

Malik Beasley’s 11th 3PM tonight, a Minnesota Timberwolves franchise record pic.twitter.com/MVzacBl52f — Timberwolves Clips （@WolvesClips） March 10, 2022

火力全開的畢斯利今天全在外線出手，最後飆進11顆三分球，轟下全場最高的33分，也成為NBA史上第一位，在沒有任何兩分球的情況下卻投進最多顆三分球的球員。麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）12分6籃板，替補的T.普林斯、瑞德分別進帳17、16分。雷霆此役則由命中5顆三分球的威金斯（Aaron Wiggins）表現最佳，他最終拿下25分9籃板和5助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法