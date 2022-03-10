晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》畢斯利猛飆11顆三分彈寫狂記錄 灰狼血洗雷霆納6連勝

2022/03/10 13:58

畢斯利今在外線火力全開，轟進11顆三分球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊今在主場迎戰雷霆，此役三劍客再度合體，不過面對實力不高的雷霆，三劍客輕鬆打合拿45分，外加畢斯利（Malik Beasley）轟進11顆三分球、豪取全場最高33分，打出自己的生涯代表作，終場就以132：102大比分血洗對手，豪取6連勝。

前役對拓荒者輪休的羅素（D'Angelo Russell）、艾德華茲（Anthony Edwards），今天都回歸攜手狼王湯斯（Karl-Anthony Towns）出戰雷霆，不過面對戰績實力有一段差距的雷霆，三劍客上場時間都不到30分鐘，狀元郎艾德華茲轟下16分3助攻，湯斯13分11籃板，另有4助攻3火鍋，羅素此役手感冰冷，不過仍送出高達12次助攻，穿針引線帶動球隊攻勢。

而畢斯利此役更是從開賽就先聲奪人，首節他就射進6顆三分球、獨攬18分，也讓灰狼第一節打完就已經以9分領先，次節灰狼替補陣容也發威，T.普林斯（Taurean Prince）、瑞德（Naz Reid）攜手飆分，單節打出42：26，取得25分的領先優勢，雷霆雖然在第三節稍微找回準星，將落後的分差追近，不過末節進攻又當機，終場灰狼就以30分之差擊敗雷霆。

火力全開的畢斯利今天全在外線出手，最後飆進11顆三分球，轟下全場最高的33分，也成為NBA史上第一位，在沒有任何兩分球的情況下卻投進最多顆三分球的球員。麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）12分6籃板，替補的T.普林斯、瑞德分別進帳17、16分。雷霆此役則由命中5顆三分球的威金斯（Aaron Wiggins）表現最佳，他最終拿下25分9籃板和5助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。