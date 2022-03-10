晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

大專棒球》逸信127球完全燃燒 萬能扳倒強敵久違升上公開一級

2022/03/10 12:43

今年度大專棒球聯賽公開二級決賽，今進行最後一天賽程，早場萬能科大以6:3擊敗吳鳳科大，決賽戰績2勝1敗確定排名前兩名，下學年度將升上公開一級。（資料照，大專體總提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕110學年度大專棒球聯賽公開二級決賽，今天進行最後一天賽程，早場萬能科大以6:3擊敗吳鳳科大，決賽戰績2勝1敗確定排名前兩名，下一學年度將升上公開一級，也是隊史睽違6年再度回到公開一級賽場，午場中信學院迎戰高雄大學，兩隊將力拚另一張升級門票。

此役前3局結束萬能以1:3落後，4局下萬能反攻，徐盛偉獲四壞保送，易孟德遭觸身，林郁欽出其不意觸擊短打形成內野安打擠成滿壘，陳家翔適時敲安帶有2分打點追平比分，傅世杰挨觸身再度擠成滿壘，葉俊結敲安再添2分，萬能5:3反超前。6局下一出局三壘有人，吳鳳投手張景瑋暴投，讓萬能兵不血刃再下一城，6:3領先至終場。

萬能先發投手逸信．阿娜斯表現威風八面，獨撐9局熱投127球，被敲4安失3分拿下勝投，狂飆12K，其中第9局只花9球飆3K，以「完美一局」終結比賽，賽後萬能全員衝進場內灑水慶祝欣喜若狂，歡慶球隊下一學年度回到公開一級賽場。

現就讀萬能大二的逸信．阿娜斯，出身新竹成德青少棒、青棒，前年畢業考上萬能，他是阿美族原住民，逸信阿美族語為「醫生」的意思，阿娜斯則是其父名字，這場完投勝讓逸信一戰成名。

110學年度大專棒球聯賽公開二級，萬能在預賽E組4戰全勝、複賽乙組5戰全勝晉級，決賽前天首戰以7:3擊敗高雄大學，昨次役以4:14不敵中信學院，今天全體將士用命扳倒吳鳳升級，萬能上一次征戰公開一級賽事已是104學年度。

高苑科大、嘉藥在110學年度公開一級預賽戰績1勝14敗，下一學年度（111學年度）兩隊降級至公開二級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。