大專棒球》逸信127球完全燃燒 萬能扳倒強敵久違升上公開一級

今年度大專棒球聯賽公開二級決賽，今進行最後一天賽程，早場萬能科大以6:3擊敗吳鳳科大，決賽戰績2勝1敗確定排名前兩名，下學年度將升上公開一級。（資料照，大專體總提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕110學年度大專棒球聯賽公開二級決賽，今天進行最後一天賽程，早場萬能科大以6:3擊敗吳鳳科大，決賽戰績2勝1敗確定排名前兩名，下一學年度將升上公開一級，也是隊史睽違6年再度回到公開一級賽場，午場中信學院迎戰高雄大學，兩隊將力拚另一張升級門票。

此役前3局結束萬能以1:3落後，4局下萬能反攻，徐盛偉獲四壞保送，易孟德遭觸身，林郁欽出其不意觸擊短打形成內野安打擠成滿壘，陳家翔適時敲安帶有2分打點追平比分，傅世杰挨觸身再度擠成滿壘，葉俊結敲安再添2分，萬能5:3反超前。6局下一出局三壘有人，吳鳳投手張景瑋暴投，讓萬能兵不血刃再下一城，6:3領先至終場。

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萬能先發投手逸信．阿娜斯表現威風八面，獨撐9局熱投127球，被敲4安失3分拿下勝投，狂飆12K，其中第9局只花9球飆3K，以「完美一局」終結比賽，賽後萬能全員衝進場內灑水慶祝欣喜若狂，歡慶球隊下一學年度回到公開一級賽場。

現就讀萬能大二的逸信．阿娜斯，出身新竹成德青少棒、青棒，前年畢業考上萬能，他是阿美族原住民，逸信阿美族語為「醫生」的意思，阿娜斯則是其父名字，這場完投勝讓逸信一戰成名。

110學年度大專棒球聯賽公開二級，萬能在預賽E組4戰全勝、複賽乙組5戰全勝晉級，決賽前天首戰以7:3擊敗高雄大學，昨次役以4:14不敵中信學院，今天全體將士用命扳倒吳鳳升級，萬能上一次征戰公開一級賽事已是104學年度。

高苑科大、嘉藥在110學年度公開一級預賽戰績1勝14敗，下一學年度（111學年度）兩隊降級至公開二級。

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