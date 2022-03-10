T1》桃園雲豹展開3連戰 湯馬斯很想上場、本土大將有望歸隊

湯馬斯。（桃園雲豹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕受疫情影響而將賽程往後延，T1聯盟桃園雲豹睽違54天將在明天重返熟悉的主場迎接3連戰，總教練王志群表示，很開心又期待，有信心能帶領團隊奪勝。

雲豹上週以2分惜敗台啤英熊，王志群認為，現階段團隊的默契與技術，雖都持續往上提升，但球員在場上的臨場反應，仍有些細節沒有做到位，他說：「本週三連戰對球員們來講，體能的確消耗會很大，但面對三支隊伍，我們都會全力取勝。」

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隊長鄭瑋表示，團隊目前狀態有越來越好趨勢，自己也常跟隊友說，不能因為輸球士氣就盪下來，還是要不斷往前，特別是在球隊領先時，不適合把節奏慢下來，而是要持續進攻。

新洋將湯馬斯 （Elijah Thomas），上週六已隔離完畢，本週開始隨隊練球，王志群認為湯馬斯態度相當積極，還不斷詢問何時能上場打球，他說：「我覺得他球商相當高，在場上判讀能力、活動力也都很好，目前會依照他的訓練狀況來安排上場時間。」而開季前腳趾骨裂的羅振峰，目前也隨隊訓練，同樣有望在本週回歸。

雲豹球團下半季喊出全新口號「集中壢亮Light On, Power Up」，不但結合地商家做一系列活動，更希望能凝聚桃園與中壢當地球迷力量，全力為雲豹應援，而球團也為此特別搭配視覺效果，在場地增添紅色元素，期望能在自家主場開門紅。

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