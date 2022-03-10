中職》盼世界和平 富邦悍將熱身賽為烏克蘭祈福

富邦悍將熱身賽為烏克蘭祈福。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，造成人員傷亡與數百萬的烏克蘭居民被迫與家人分開並逃離家園，富邦集團在6日宣布捐款新台幣3,000萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量，富邦悍將10日在嘉義市棒球場賽前進行賽前儀式，由富邦悍將一軍總教練丘昌榮帶領全體隊員共同列隊，手持「Stand with Ukraine」的旗幟，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。

富邦金控捐款中華民國紅十字會烏克蘭專案及臺灣世界展望會之烏克蘭專戶各1,000萬元、富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興個人亦各捐贈500萬元予臺灣世界展望會烏克蘭專戶，富邦集團共計捐款新臺幣3,000萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量。

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富邦悍將響應集團政策，並基於「人飢己飢，人溺己溺」的精神，在今天在嘉義市棒球場的自辦熱身賽賽前，由總教練丘昌榮帶領全體隊員列隊，手持「Stand with Ukraine」的旗幟進行賽前儀式，並呼喊口號「烏克蘭加油！」，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。

與悍將同屬富邦育樂旗下的的富邦勇士籃球隊，陣中球員塞瑟夫（Ihor Zaytsev）來自烏克蘭，球團與球迷也對於塞瑟夫表達關心與支持，希望能夠為塞瑟夫、以及所有的烏克蘭人們加油，期望所有戰爭都能夠早日結束，讓戰火下受創的人民都能盡快度過難關，回到自己的家園，也盼球迷朋友能夠共同投入資源與力量，一同攜手幫助戰火下受創的人民。

富邦悍將熱身賽為烏克蘭祈福。（記者龔乃玠攝）

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