中職》潘忠韋首度「3連戰」 做功課不再沒日沒夜

潘忠韋詢問林益全球季狀況。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕「前輩，看到你就好感動！」今天樂天桃猿作客富邦悍將打自辦賽，育成主管沈鈺傑特地跟擔任轉播單位球評的「喇叭」潘忠韋打招呼，歷經2年多搏鬥白血病，重返轉播台準備完成3連戰講評，就像場上備戰的球員，為球季做好準備。

潘忠韋在2019年確診急性白血病，接受1年化療與2次骨髓移植逐漸恢復健康，從第一年要密集回診，目前是1個月回診1次，不過飲食部分要非常小心，隨身攜帶煮食工具，連礦泉水都要先煮沸才能飲用，預估5年後才能過正常人的生活。

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不過，潘忠韋已經重返最熟悉的球場，富邦悍將和樂天桃猿今在自辦賽前，他在開賽前2個小時就到球場，穿梭在球員休息室，為轉播內容做功課，今天是他3連戰轉播的最後1場，「這3天是很好的測試，把強度拉高。」

「喇叭」表示，2月底轉播單位有詢問4月4日新莊開幕戰時間，那場也說有3場熱身賽ㄎ可以熱身一下，「希望身體排斥反應不要增加，現在吃的、喝的都要自己處理，外食一定要加熱，避免肚子痛。」

潘忠韋重返轉播台展現執念，「錢公」錢定遠去年轉播木棒聯賽，他在病床上就進行「意象訓練」，「我聽他轉，心裡上就跟他搭配，默想如何描述這個play，所以不是太陌生。」

生病前，潘忠韋可以為了轉播工作，沒日沒夜準備資料，現在他必須學會控制，為自己做功課時間設下底限，強迫在12點前一定要睡著，睡到8、9點再起床，由於轉播前會有獨特的緊張、興奮感，必須要靠藥物堅守睡眠時間。

潘忠韋說，睡眠對他來說很重要，如果睡不飽引發牙齦和肚子痛會很不好受。有時「喇叭」胃痛起來，痛楚程度是會到在地上打滾。

「我覺得富邦整體策略不一樣⋯⋯」潘忠韋談完個人狀況後，隨即回應媒體的提問，帶著教練和球員們的祝福，回到轉播台，他笑說，「現在轉播有跟上節奏了。」

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