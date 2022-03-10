斗六市辦全國青少年棒球賽及滑輪溜冰賽 旅館已客滿

斗六市辦全國青少年棒球賽及滑輪溜冰賽，比賽期間旅館已客滿。（記者詹士弘攝）

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所努力營造斗六成為運動城市，3月與雲林縣政府合辦第二屆市長盃全國青少棒與少棒邀請賽及第一屆斗六市長盃與理事長盃直排溜冰賽；市長林聖爵表示，兩項賽事為斗六市創造商機，比賽期間市內的旅宿已經客滿，餐飲和觀光人潮也增加不少。

林聖爵表示，去年第一屆全國青少年棒球賽有來自5縣市15隊近300名選手到雲林來比賽，今年第二屆更邀請14個縣市43支隊伍近900名選手，其中斗六市就有8支隊伍，還有來自台東、澎湖等縣市的隊伍來到雲林；3月9日也將辦理第一屆市長盃溜冰賽。

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林聖爵指出，斗六是個運動城市，近三年興建很多公園，舉辦各種運動賽事，為的就是讓小朋友開心、市民身體更健康，公所也希望透過比賽，讓親子共同參加賽事，在比賽期間，市內的飯店都已客滿，舉辦各項運動賽事，更可促進斗六市商業繁榮。

斗六市辦全國青少年棒球賽及滑輪溜冰賽，比賽期間旅館已客滿。（記者詹士弘攝）

雲林縣長張麗善也表示，今年是雲林縣健康運動年，感謝斗六市在3月運動月舉辦全國性棒球及直排溜冰等大型運動會，雲林縣不僅要打造運動城市、也要打造健康、智慧科技的城市，更要成為觀光城市。

第二屆市長盃青少棒與少棒賽將從3月16日起由國中組開始進行熱戰，20日在斗六市棒球場舉行各組決賽後，下午頒獎後舉行閉幕典禮。

張麗善與林聖爵邀請市民在接下來的週末假日，一起到斗六膨鼠森林公園與斗六市等各棒球場，為選手們加油歡呼，讓全國各地好朋友，看到雲林人的熱情與好客。

斗六市辦全國青少年棒球賽及滑輪溜冰賽，比賽期間旅館已客滿。（記者詹士弘攝）

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