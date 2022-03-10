網球》詹皓晴今年第3位女雙搭檔 印地安泉首輪打到搶10險勝

詹皓晴與波蘭蕾妮特（資料照，本報合成圖）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女將詹皓晴與波蘭蕾妮特（Magda Linette）本季首度合拍，今天在印地安泉女網賽32強登場，激戰到搶10大戰，最終以6：3、2：6、12：10擊敗第4種子克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac），成功晉級。

詹皓晴從去年美網開始就沒跟姊姊詹詠然搭檔，而今年初改搭荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），但在2月的杜拜、卡達公開賽皆一戰打包，3月里昂女網賽改與德國洛霍芙（Julia Lohoff）合拍，終於拿到本季首勝，最終止步8強。

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轉戰美國印地安泉女網賽，詹皓晴改與蕾妮特攜手打天下，首輪就陷入苦戰，儘管第一盤在第8局率先破發，以6：3先馳得點，但次盤卻未能一鼓作氣，雙方還上演破發大戰，最後以2：6遭扳平。

搶10大戰的戰況拉鋸，雙方多次戰成平手，詹皓晴與蕾妮特還曾以10：9領先，雖錯失1賽末點，但之後10：10之後成功破發，連搶兩分成功關門，取得晉級門票，接下來將與中國組合徐一幡和楊釗煊爭奪8強資格。

另名台將曾俊欣在男單會外賽首輪以1：6、4：6不敵世界排名102的美國選手庫德拉（Denis Kudla）。

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