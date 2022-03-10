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花滑》不滿遭國際體壇抵制 俄媒稱「沒二娃的世錦賽只是二流賽」

2022/03/10 14:50

俄媒直言少了俄羅斯好手們的世錦賽，充其量只算是個二流賽事。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭，引發全球撻伐，體育界持續做出抵制，國際滑冰聯盟（ISU）響應抵制活動，直接禁止俄羅斯、白俄羅斯參加花滑世錦賽，引發花滑強權俄國不滿，今日俄國媒體就撰文怒轟，表示沒有俄國好手們參加的世錦賽，充其量就只是個「二流的B級比賽」。

本屆北京冬奧俄羅斯在花滑項目表現驚人，不但在團體賽項目奪下金牌，女子項目謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）與特魯索娃（Alexandra Trusova）奪下金銀牌，若非天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥風波導致失常，俄羅斯有很大的機率能在女子項目包辦金銀銅。

然而在國際奧委會（IOC）建議各國禁止俄羅斯與白俄選手參與體育賽事後，不少運動聯盟都紛紛宣布跟進，國際滑冰聯盟在3月2日也跟進，禁止俄羅斯以及白俄羅斯的運動員參加3月23日舉行的花滑世錦賽。

不過此舉也讓花滑強權俄羅斯氣炸，俄國知名花滑教練，旗下弟子共奪下7面奧運金牌的「女皇」塔拉索娃（Tatiana Tarasova）先前就曾痛批「我們的選手無疑是世錦賽的『寶石』，沒有俄羅斯選手參加的世錦賽，冠軍將失去價值」。

而俄媒《體育快報》更是撰文狠酸，「沒有俄國這些優異的好手參賽，世錦賽充其量就只算個B級比賽，根本毫無競爭力」。還表示比起世錦賽，20號即將在俄羅斯索契登場的國內賽，將能讓那些被排除在世錦賽之外的頂先選手能大顯身手，「這才是真正的世錦賽，誰還會想看世錦賽到時候就知道了！」

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