中職》第1次來台灣 西村彌用沖繩諺語道出感想

桃猿教練西村彌。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕樂天桃猿今年新聘日籍教練西村彌，協助球隊守備跑壘，這是他首度到國外工作，雖然出發前是滿滿不安，但因為出身沖繩，環境跟台灣很相似，很快就感受到寶島的溫暖。

西村彌在樂天金鷲一軍打過8季，跟味全龍日籍教練高須洋介當過隊友，2015年退役後，在日本轉播單位J SPORTS當過球評，也在獨立聯盟當過教練，今年來到台灣協助樂天桃猿。

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西村彌指出，第一次到海外工作，雖然很期待，但也滿不安的。來台灣的結果出乎想像，「我身邊的人都跟我說，不要緊，台灣對日本人很親切，結果確實如此，甚至超出我的想像。」

出身日本國土距離台灣最近的沖繩縣，西村彌以當地一句諺語來形容來台的感覺，那就是「一度会ったら皆家族」，意思就是明明沒看過、不認識，相遇後感覺就像是家人。

樂天桃猿是聯盟最強的打擊大隊，西村彌希望能增加跑壘能力，獲取更好的攻擊破壞力，他說，春訓著重在二壘跑者的離壘，還有三壘跑者的墊步節奏，「一開始來球隊時，這部分做得比較不好，針對這部分去改善，配合打者擊球瞬間節奏去執行。」

樂天腳程不慢，西村彌當然希望球隊增加盜壘，但也花心思在不會盜壘的跑者上。他說，去年桃猿離壘距離比較稍微小了一點，如果能有一定離壘距離，投手就無法100%專注對付打者，而去在意壘上跑者。

桃猿教練西村彌。（記者廖耀東攝）

桃猿教練西村彌。（記者廖耀東攝）

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