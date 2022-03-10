PLG》第3名洋將來了！領航猿找來221公分塞爾維亞長人貝索維奇

P. LEAGUE+桃園領航猿今公布第3位洋將，是來自塞爾維亞、身高221公分的中鋒貝索維奇。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+桃園領航猿今終於公布找來的第3位洋將，是來自塞爾維亞、身高221公分的中鋒貝索維奇（Nemanja Bešović），盼提升球隊禁區，衝刺戰績。

領航猿本季找來183公分小洋將吉倫（John Gillon），但並未打出預期的化學效應，球隊吞下3連敗，兩方也在今年1月分道揚鑣，猿隊只剩喬丹和羅賓森兩名洋將坐鎮，而203公分羅賓森已是陣中最高。

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本來陣容高度偏矮的領航猿，在經過兩個月後也宣布找來長人，今年29歲的貝索維奇，自2007年開啟職業生涯迄今，先後征戰比利時、卡達、伊朗等各國職業聯賽，近期剛結束保加利亞聯賽賽事，平均出賽16.1分鐘，貢獻10.9分、3.9籃板、投籃命中率57.8%，為攻守兼備，投射能力極佳，兼具高度與靈活性的中鋒，領航猿總經理陳信安也希望借重他的身高優勢，成功鞏固禁區，帶動球隊攻勢，提升整體戰力。

目前正在防疫旅館中隔離的貝索維奇，也持續自主訓練，維持最佳備戰狀態，首次來台的他，也開心分享加盟心情，他表示：「很開心能夠來到台灣，期待能認識更多台灣的人事物，也期盼自己能順利融入團隊，盡全力貢獻所能，一起拿下更多場勝利。」

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