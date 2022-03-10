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NBA》魔咒！獨行俠慘輸30分 東契奇主場沒贏過尼克

2022/03/10 14:51

獨行俠當家球星東契奇。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕挾5連勝氣勢的獨行俠，不料今日在主場慘遭滑鐵盧，全隊手感糟糕，慘輸尼克多達30分，雖獨行俠當家球星東契奇（Luka Doncic）豪取31分，不過有媒體發現，他到目前為止在主場對上尼克有無法破除的魔咒。

獨行俠今日全場遭尼克爆打，以77：107慘敗，而《StatMuse》公布一項有趣的數字，一哥東契奇生涯主場戰績80勝52敗，然而唯一沒有在主場贏過的球隊就是尼克，戰績0勝4敗，至今仍尚未解除魔咒，今日他上場34分鐘，全場25投12中，拿下31分。

儘管東契奇拿下全場最高31分，但除他以外，就只有替補的「丁丁」汀維迪（Spencer Dinwiddie）得分有達雙位數，拿到13分。事實上獨行俠全隊的手感糟糕，86投27中，命中率僅31.4%，三分球44投6中，其中東契奇三分球11次出手嘗試也僅3中。

尼克則是全隊6人、先發全數得分上雙，藍道（Julius Randle）26分，巴瑞特（RJ Barrett）18分，柏克斯（Alec Burks）15分11籃板，M.羅賓森（Mitchell Robinson）11分11籃板，富尼耶（Evan Fournier）10分，吉布森（Taj Gibson）替補11分。

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