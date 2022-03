NBA》魔咒！獨行俠慘輸30分 東契奇主場沒贏過尼克

獨行俠當家球星東契奇。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕挾5連勝氣勢的獨行俠,不料今日在主場慘遭滑鐵盧,全隊手感糟糕,慘輸尼克多達30分,雖獨行俠當家球星東契奇(Luka Doncic)豪取31分,不過有媒體發現,他到目前為止在主場對上尼克有無法破除的魔咒。

獨行俠今日全場遭尼克爆打,以77:107慘敗,而《StatMuse》公布一項有趣的數字,一哥東契奇生涯主場戰績80勝52敗,然而唯一沒有在主場贏過的球隊就是尼克,戰績0勝4敗,至今仍尚未解除魔咒,今日他上場34分鐘,全場25投12中,拿下31分。

儘管東契奇拿下全場最高31分,但除他以外,就只有替補的「丁丁」汀維迪(Spencer Dinwiddie)得分有達雙位數,拿到13分。事實上獨行俠全隊的手感糟糕,86投27中,命中率僅31.4%,三分球44投6中,其中東契奇三分球11次出手嘗試也僅3中。

尼克則是全隊6人、先發全數得分上雙,藍道(Julius Randle)26分,巴瑞特(RJ Barrett)18分,柏克斯(Alec Burks)15分11籃板,M.羅賓森(Mitchell Robinson)11分11籃板,富尼耶(Evan Fournier)10分,吉布森(Taj Gibson)替補11分。

