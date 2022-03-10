PLG》鋼鐵人週末主題週 找來「G奶周子瑜」祈錦鈅開唱

高雄鋼鐵人找來祈錦鈅開唱。（取自鋼鐵人ＩＧ）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+高雄鋼鐵人將在3月12、13日舉辦白色情人節「情錠鋼鐵人」主題週活動，還特別邀請有「G奶周子瑜」封號的女星祈錦鈅到場開唱，此外，球迷還有機會與前NBA狀元班尼特「擊掌傳情」。

鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」週六對新竹攻城獅之戰全員到齊，化身「鋼鐵情人」，開場表演跳脫過去甜美形象，除了服裝主打「性感風」之外，重新編排的曲目更大秀十位女神的火辣嬌媚，比賽過程中還到2樓「髮香區」與大家應援互動炒熱現場氣氛。

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此外，開場表演活動請來在八八風災遭滅村而遷校的部落學校「巴楠花部落中小學」，帶來30至40人的大型布農族人聲合唱團，中場表演則是由前鎮高中熱舞社帶來性感又帥氣的表演，讓「無限」的熱情炸翻全場。

週日對新北國王的開場表演活動則由「G奶周子瑜」封號的女星祈錦鈅獻聲個人單曲「比心小幸福」，甜美歌聲陪現場球迷度過白色情人節，中場表演由新生代舞團「SOUL Queena」帶來性感熱舞。

除了白色情人節活動之外，班尼特的主場球衣首度上架，現場也快閃販售限定版粉紅帽TEE，搭配主題週活動，3月12日當天購買週邊商品超過1000元，即可參加球團加碼安排的班尼特「擊掌傳情」見面會，限量300名球迷，與班尼特近距離接觸，若購買班尼特主場球員版球衣，還能與班尼特合照與親筆簽名。

鋼鐵人推限量推班尼特球衣，球迷有機會與他「擊掌傳情」（鋼鐵人提供）

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