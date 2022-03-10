冬季帕運》累積6金高居第3 代表團籲和平「還給烏克蘭安全的天空」

烏克蘭帕運代表團。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭、造成無數死傷，該國目前已逾200萬難民逃離家園，與此同時在北京的冬季帕運持續進行，烏克蘭選手忍住悲痛為祖國奮戰，代表團今在選手村前高舉旗幟呼籲和平。

烏俄戰爭爆發後，全球體壇開始抵制入侵烏克蘭的俄國，冬季帕運最後決定禁止俄國與白俄羅斯選手參賽；另一方面，家園危在旦夕、仍千辛萬苦抵達北京的烏克蘭代表團也相當爭氣，目前累積6金8銀5銅、在獎牌榜高居第3，僅次地主中國與加拿大。

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烏克蘭帕委會主席舒克維奇（Valerii Sushkevych）今率領20名成員的代表團在選手村前高舉呼籲和平的旗幟，也進行1分鐘的默哀，「默哀這一分鐘是為了在烏克蘭所有的兒童與殘疾人士，如果人類是文明的，這場戰爭就必須停止，所有人、女人、孩子都應該活下去、而不是死亡。」

總教練內斯特連科（Andriy Nesterenko）也沉痛指出，烏克蘭很多城市被摧毀，另外本屆有7名選手來自遭俄軍包圍的第二大城哈爾科夫（Kharkiv），「烏克蘭很多醫院與學校都被炸毀了，我們需要大家立即的支持，攻擊平民區的人不是人，我們懇切請求還給烏克蘭一個安全的天空。」

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