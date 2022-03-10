棒球》象迷還記得他嗎？葉詠捷36歲依舊在投手丘奮戰

前兄弟投手葉詠捷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天味全龍在斗六球場與新北禾聯成棒隊進行自辦熱身賽，新北禾聯前兄弟象投手葉詠捷登板中繼1.1局失1分，高齡36歲身手依舊在。

葉詠捷此役5局下登板，味全首棒董秉軒掃出三壘安打，陳思仲擊出內野滾地球遭刺殺，林旺衛適時敲出安打帶有1分打點，隨後王順和擊出安打，再靠對方左外野手傳球失誤，形成一出局二、三壘有人，葉詠捷及時穩住陣腳，先解決劉時豪，再讓林威廷揮空三振化解失分危機。

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6局下葉詠捷續投，三振首棒打者張皓瑋後退場，總計投1.1.局被敲3安失1分，飆2K。

2005年代訓選秀兄弟象以首輪指名葉詠捷，隔年季中退伍加盟，簽約金270萬元，他是黃衫軍2010年封王成員，2013年4月1日轉任兄弟象投手教練，2014年球季結束離開兄弟，生涯出賽198場其中39場先發，戰績25勝31敗23中繼1救援、防禦率5.17。

葉詠捷離開兄弟後，回到母校穀保家商擔任教練，2016年3月加盟新北市成棒隊（後更名新北禾聯）至今，目前依舊在投手丘上奮戰，他的高中同學林智平現效力樂天桃猿。

前兄弟投手葉詠捷。（資料照，記者林正堃攝）

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