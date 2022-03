網球》佛州老家通過「不說同性戀」法 高芙高喊反對

高芙。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國佛州8日通過共和黨主導法案,禁止低年級學生在課堂中討論有關性取向與性別認同的話題,讓同樣來自佛州的網球明星高芙(Coco Gauff)高喊「我反對」。

參眾議院通過的法案名為「家長教育權利法」(Parental Rights in Education),目的在於加強家長對自己孩童在接收資訊時的決定權,因此禁止學校對5歲至9歲的學童教授有關性取向與性別認同之課程。持反對意見的民主黨就認為,這類相關法案會有損LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)的權益。高芙也表示:「我認為這些議題很重要,我就有些LGBTQ+的朋友們,無法想像不能談論自己的身分。」

這項措施被反對團體嘲諷為「不說同性戀」(Don't say gay)法案,在關於校園設計性平教育的話題上也引發爭議。對此,高芙就主張學校應是屬於能夠自由對話的空間,「我認為在學校能談論那些很重要,因為學校本是個能談論一切的安全空間。」

此外,在性平議題熱烈討論之際,高芙對「種族平等」議題也深有感觸。「當大家在倡議『黑人的命也是命(Black Lives Matter)』的社運時,那些對話也格外顯得珍貴。」因此,高芙對這2個議題持相同立場,「當那些身處少數群體的人去促進社會對話,是很有意義的。當你不用隱瞞自己的身分時,這絕對會有所不同。」

名列印地安泉大師賽第16種子的高芙,將在台灣時間12日出戰華裔女將劉婧文(Claire Liu)。

