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網球》佛州老家通過「不說同性戀」法 高芙高喊反對

2022/03/10 18:07

高芙。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國佛州8日通過共和黨主導法案，禁止低年級學生在課堂中討論有關性取向與性別認同的話題，讓同樣來自佛州的網球明星高芙（Coco Gauff）高喊「我反對」。

參眾議院通過的法案名為「家長教育權利法」（Parental Rights in Education），目的在於加強家長對自己孩童在接收資訊時的決定權，因此禁止學校對5歲至9歲的學童教授有關性取向與性別認同之課程。持反對意見的民主黨就認為，這類相關法案會有損LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的權益。高芙也表示：「我認為這些議題很重要，我就有些LGBTQ+的朋友們，無法想像不能談論自己的身分。」

這項措施被反對團體嘲諷為「不說同性戀」（Don't say gay）法案，在關於校園設計性平教育的話題上也引發爭議。對此，高芙就主張學校應是屬於能夠自由對話的空間，「我認為在學校能談論那些很重要，因為學校本是個能談論一切的安全空間。」

此外，在性平議題熱烈討論之際，高芙對「種族平等」議題也深有感觸。「當大家在倡議『黑人的命也是命（Black Lives Matter）』的社運時，那些對話也格外顯得珍貴。」因此，高芙對這2個議題持相同立場，「當那些身處少數群體的人去促進社會對話，是很有意義的。當你不用隱瞞自己的身分時，這絕對會有所不同。」

名列印地安泉大師賽第16種子的高芙，將在台灣時間12日出戰華裔女將劉婧文（Claire Liu）。

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