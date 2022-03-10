網球》闖印地安泉會內賽寫歷史 中國17歲新星有兩位偶像

中國17歲新星商竣程。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安泉大師賽本週開打，中國17歲新星商竣程在此站寫歷史，成為第一位擠進這項1000等級賽事會內賽的中國男子選手。

17歲的商竣程來自運動世家，父親是前中國足球國腳商毅，母親是世界桌球冠軍鄔娜，目前住在佛羅里達、在培養出無數好手的IMG網球學院訓練，2021年7月登上世界青少年球王，去年開始打成人賽事後，至今獲得4座ITF冠軍。

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目前世界排名543的商竣程，本次獲得資格賽外卡，首輪直落二擊敗阿根廷第9種子塞倫多羅（Francisco Cerundolo），不僅是個人首場ATP巡迴賽勝利，也是生涯首次擊敗世界前100名的選手。

商竣程今在資格賽第二輪面對德國選手莫蘭（Mats Moraing），首盤以6：3勝出、隨後對手棄賽，也讓他成功挺進正賽，成為自2006年美國楊恩（Donald Young）後，印地安泉大師賽最年輕的會內賽選手、同時也是中國第一人。

商竣程受訪時對於能夠成為印地安泉會內賽史上首位中國選手表示興奮及期待，被問及認為自己打球的風格最像誰，則回答喬科維奇（Novak Djokovic） ，「我很喜歡他打球的風格，但因為我是左手持拍，所以我也是納達爾（Rafael Nadal）的粉絲。」商竣程首輪對手將是一樣從資格賽晉級的西班牙選手穆納爾（Jaume Munar）。

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