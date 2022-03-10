備戰今年全民運 嘉義縣祭雙倍獎金鼓勵選手

嘉義縣舉辦今年全民運動會，縣內永慶高中角力選手正在練習。（嘉義縣府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕111年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣展開，縣內各項賽事選手積極備戰，為鼓勵體育選手，縣長翁章梁上任時宣布提高運動競賽獎金，全國性運動競賽奪金獎金6萬元增加到10萬元，另針對嘉義縣主辦的全國競賽，獎金再加倍，翁章梁說，若縣內選手在111年全民運奪金，獎金20萬，期待選手們為嘉爭光。

角力是嘉義縣重點奪牌項目，去年全運會嘉義縣分別拿到1金1銀4銅，全中運拿下3金6銀5銅，嘉義縣角力代表隊將於4月2日於太保國中進行選拔，縣內各級學校正積極備戰。

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36歲的莊富翔擔任角力教練至今已14年，服務於永慶高中，他坦言多數練角力的孩子家中經濟狀況都不富裕，曾有學生因家庭無法支付註冊費，不得不中斷練習，他從旁協助找尋資源，為學生籌措學費，希望支持孩子繼續練下去，藉由練習角力培養學生興趣、學習一技之長。

莊富翔說，願意練角力的孩子，心理素質都很堅強，他多以鼓勵方式向選手分享，輸了再練習就好，重新調整場上的缺失，再努力就好。嘉義縣主辦111全民運動會沙灘角力項目，選手們都很認真練習，盡全力備賽，相信會得到出色的成績。

永慶高中二年級官建均國一開始練角力，一開始覺得學長練習很帥，自己也想學習一技之長，開始投入，國中時曾在練習攀繩時受傷，腿部骨頭裂開需休養半年，但他未讓自己「靜養」，選擇回到隊上，持續手部面對即將到來的全中運及全民運選拔，也期許自己能獲得好成績。

嘉義縣府表示，全民運動會每2年舉辦一次，目的在於推廣全民運動，強調全民參與，競賽種類皆以非亞運、奧運項目為主，此次競賽項目包含第一類世界運動會比賽種類及第二類傳統體育與創意球類共計31項，和上屆相比，本屆增加五人制足球、定向越野及地面高爾夫，是有史以來辦理最多種類的一屆，各項籌備工作正緊鑼密鼓進行，預估有來自全台灣各地將近1萬5000人的隊職員參加；翁章梁說，希望全力展現「發光在嘉義」的精神，讓來自全台各地的運動健將能全力以赴，有最好的表現。

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