大專棒球》前統一獅鐵捕領軍 中信逆轉勝勇奪升級門票

中信金融管理學院總教練曾智偵。（中信金融管理學院提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕110學年度大專棒球聯賽公開二級決賽，今天進行最後一天賽程，午場賽事中信金融學院以7:3逆轉勝高雄大學，決賽戰績2勝1敗排名前兩名，下一學年度將升上公開一級，早場萬能科大以6:3擊敗吳鳳科大，已先取得一張升級門票。

這屆大專聯賽公開二級決賽，中信金融學院、高雄大學、萬能科大、吳鳳大學四強球隊爭奪兩張升級門票，前兩天賽程結束4隊戰績同為一勝一敗，今天進行一戰決勝負生死鬥，由萬能、中信脫穎而出。

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中信金融學院棒球隊2015年底成軍，由前統一獅鐵捕曾智偵擔任總教練，2019年中信升上大專聯賽公開一級，由於戰績不佳去年降至公開二級，今年捲土重來一舉攻回公開一級。

此役前5局打完中信以1:3落後，6局下中信展開絕地大反攻，一出局滿壘情況下，陳泓志擊出內野滾地球造成對方游擊手接球失誤添得1分，接著代打林書玄掃出右外野方向三壘安打，一口氣進帳3分打點反超前，林書玄靠隊友內野滾地球奔回本壘得分，兩出局二壘有人，黃冠霖敲安帶有1分打點，中信取得7:3領先至終場。

高苑科大、嘉藥在110學年度公開一級預賽戰績1勝14敗，下一學年度（111學年度）兩隊降級至公開二級，中信金融學院、萬能科大升上公開一級。

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