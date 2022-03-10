青年盃》背後助力很關鍵 楊俊瀚200公尺要「一趟比一趟快」

楊俊瀚（右二）在111年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組200公尺預賽，跑出20.93秒的成績。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今在新北市青年盃田徑錦標賽公開男子200公尺預賽跑出20秒93，晉級明天的決賽，他表示，其實並未設定目標秒數，「但希望能夠一趟比一趟快，就像昨天跑出一個想都沒想過的秒數。」

楊俊瀚昨天在100公尺決賽跑出10秒04摘金，可惜因風速達順風每秒2.9公尺，未能列入正式紀錄，但此筆驚人成績讓他信心大增，也證明冬季訓練並未白費。

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亞運培訓隊找來體能教練謝佳鈞和男子100公尺前全國紀錄保持人易緯鎮共同負責訓練，其所帶來的助力也讓楊俊瀚很有感，因為經過昨日兩趟高強度賽事，今天緊接著在200公尺登場，他認為，身體難免會有負擔，但相比上月在港都盃時輕鬆多，而這次比賽他試著學著如何調整兼項連日出賽的挑戰。

楊俊瀚認為，謝佳鈞曾在國外指導大學隊，而他自己也曾有過在國外受訓的經驗，因此溝通順暢，且也會彼此交換意見，找到訓練上的共通點。

2018年雅加達亞運200公尺決賽，楊俊瀚飆出20秒23的全國新猷拿下銀牌，被外界看好能再突破，但他表示，這次沒特別設定目標，而是希望能一趟比一趟好，而他本季最佳為上月港都盃的20秒92。

楊俊瀚在111年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組200公尺預賽，跑出20.93秒的成績。（記者陳志曲攝）

楊俊瀚在111年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組200公尺預賽，跑出20.93秒的成績。（記者陳志曲攝）

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