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MLB》公開反對國際選秀制度 老爹：時機未到

2022/03/10 21:05

「老爹」歐提茲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟封館將近百日，聯盟與球員工會針對新版勞資協議持續協商，其中關於大聯盟希望建立國際選秀制度，以簡化球隊網羅外籍球員的過程，紅襪傳奇「老爹」歐提茲（David Ortiz）公開表達反對意見，認為實施此制度的時機未到。

大聯盟已提議在2024年開始國際選秀制度，歐提茲則在《ESPN》的採訪中說道：「多明尼加的體制還沒有準備好面對明年的選秀，多明尼加不是美國，你不可能一彈指就要讓所有的事情正常運作。我們有新總統正在努力改善這些事情，但我們需要慢慢地前進。」

歐提茲表示：「花點時間會讓事情變得更好，讓我們從現在開始，保持這個步調，到未來的3、4年。我們應該要與聆聽明星球員的意見，如果我們要去做，就要做對的事，而這樣急著去做是不對的。」

大聯盟提出國際選秀的原因在於，它將有助於避免國際市場的舞弊情形，歐提茲未來也會參與其中事務，但這位名人堂傳奇則希望確保它適合來自多明尼加等國的年輕球員。

歐提茲說：「棒球在多明尼加是一件大事，它讓孩子們遠離街頭。我們不希望它離開我們，而是想讓它變得更好，這就是我重視的點，沒有別的。我們有許多年輕人，他們想成為我、馬丁尼茲（Pedro Martinez），或是普侯斯（Albert Pujols）這樣的球員，我們不能讓棒球消失在這個國家。」

歐提茲補充：「追根究柢，我不希望那些孩子受到影響，我已經打過棒球了，有自己的職業生涯。現在我關心孩子們得到適當的對待，我知道大聯盟想要控制他們所做的一切，但你不能在一夜之間改變制度。棒球是支撐多明尼加經濟的秘密武器之一，如果你在美國談論選秀，你有很多選擇，可以踢足球、打籃球，但你在多明尼加沒有選擇，這裡只有棒球讓你有出路，就是這樣，所以必須謹慎行事。」

大聯盟表示，如果在美國時間下周二之前雙方未能就新的勞資協議達成共識，第二週的例行賽將被取消，國際選秀草案也被認為是取得共識的最大障礙。

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