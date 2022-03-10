足球》英國再出手！凍結普廷7寡頭資產 切爾西出售計畫喊卡

英超切爾西老闆阿布拉莫維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭，西方國家持續祭出制裁手段，英國政府今宣布對總統普廷（Vladimir Putin）的7位親信企業家祭出制裁，包括英超切爾西老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。

英國政府今宣布制裁7位「親克里姆林宮的寡頭」，將凍結這7人的財產以及祭出旅行限制。名單上為俄國能源大亨以及銀行家，其中也包括阿布拉莫維奇，也讓後者出售切爾西的計畫被迫喊卡。

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阿布拉莫維奇在烏俄戰爭爆發後先是宣布將俱樂部管理權移交給切爾西慈善基金會，最後決定出售切爾西、並表示會將收入捐給戰爭受害者，不過這項計畫在英國實施制裁後恐將暫停。

英國政府今在聲明中指出，會發出許可證來確保切爾西接下來的賽事以及相關運作不受影響，政府會持續確保球團的球員與工作人員都能領到該有的報酬、季票球迷可以持續進場觀賽，當然也會確保英超這項該國的頂級足球賽事不會因制裁受到影響。

不過為了不再有資金流進阿布拉莫維奇的口袋，切爾西從今天起不會再販售門票、實體或線上的球隊商品也將停售；另外，根據《紐約時報》指出，英國這項制裁也讓阿布拉莫維奇的出售計畫將被迫暫停。

報導提到，阿布拉莫維奇之前傳出將以20億美元的價格出售切爾西，不過在此政策下，英國政府將有權監督所有相關的出售計畫，因此不但可能讓售價大幅降低，更可以說是完全阻止這項買賣發生的可能性，因為目前英國政府不會允許這麼龐大的資金流進阿布拉莫維奇的帳戶。

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