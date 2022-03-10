網球》澳網後首度出賽 大坂直美明印地安泉出擊「心情很平靜」

大坂直美。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕四座大滿貫冠軍大坂直美重返印地安泉大師賽，這位2018年的冠軍得主將在明早對戰世界排名第64的美國好手史蒂芬斯（Sloane Stephens），大坂直美表示，經歷去年的掙扎之後，她現在擁有煥然一新的自信，目前心情很平靜。

這是大坂自今年1月在澳網第三輪出局後再次出賽，而即使當時敗給美國新星安妮西莫娃（Amanda Anisimova），她也認為自己正走在正確的道路上。「老實說，我覺得很平靜，身為一個人，我認為這是一種很棒的感覺。對我來說，今年最重要的當然是想在每場比賽中都表現出色，但我認為，只要知道自己盡了最大努力，而且享受在其中......我在澳洲感受到與以往的不同之處，事實上，離開球場時我心裡想：我已經盡力了，非常好了。」

請繼續往下閱讀...

去年大坂直美退出了法網，並缺席溫布頓錦標賽，在含淚提前退出美網後，她無限期休息，說自己一直在對抗憂鬱症。這次來到印地安泉，她表示，自從重返賽場後，她不僅讓自己更享受生活，也很感謝球迷帶來的鼓舞，「我真的很感激，通常我在賽前遇到球迷時，他們都會告訴我：『奪冠吧！你會拿到決賽門票的！』但我在這裡遇到的球迷卻告訴我，希望我能享受比賽。我知道雖然聽起來沒有太大的不同，但對我來說真的意義重大。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法